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Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor.

6 Şubat Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

  • Trabzonspor - Ümraniyespor
  • Yeni Malatyaspor - Göztepe
  • Galatasaray - Hatayspor
  •  Akhisarspor - Kasımpaşa

Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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