Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yorum()
AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor.
6 Şubat Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
- Trabzonspor - Ümraniyespor
- Yeni Malatyaspor - Göztepe
- Galatasaray - Hatayspor
- Akhisarspor - Kasımpaşa
Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.