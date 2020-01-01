Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde , 'ni konuk edecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 5 puan alırken; Gençlerbirliği de 4 maçtan 4 puan çıkarttı.

Daha fazla takım

Maç Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği Tarih 25 Ekim Pazar Saat 13:30

TV & İnternet Yayını

TV yayını beIN SPORTS 1 İnternet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake bu maçta forma giyemeyecek. Youssouf Ndayishimiye ve Jody Lukoki'nin durumları ise maç saati belli olacak.

Başkent ekibinde ise sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio bu maçta görev yapamayacak.

Haberin devamı aşağıda

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Erkan Kaş, Acquah, Ahmet Ildız, Cueva, Olcay, Zeki Yavru, Tetteh

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Robert Piris, Dominik Furman, Ayite, Candeias, Stancu

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri