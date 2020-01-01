Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.
Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 5 puan alırken; Gençlerbirliği de 4 maçtan 4 puan çıkarttı.
|Maç
|Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
|Tarih
|25 Ekim Pazar
|Saat
|13:30
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Adem Büyük ve Issam Chebake bu maçta forma giyemeyecek. Youssouf Ndayishimiye ve Jody Lukoki'nin durumları ise maç saati belli olacak.
Başkent ekibinde ise sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio bu maçta görev yapamayacak.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Erkan Kaş, Acquah, Ahmet Ildız, Cueva, Olcay, Zeki Yavru, Tetteh
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Robert Piris, Dominik Furman, Ayite, Candeias, Stancu
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Gençlerbirliği ile oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 2B), lig tarihinde beşten fazla karşılaştığı her rakibinden en az bir mağlubiyet aldı.
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde henüz mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (2B 2M).
- Son iki sezonda da Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında 2020 takvim yılında iç sahada en az puan toplayan ekip Yeni Malatyaspor (9; 2G 3B 6M).
- Süper Lig'de çıktığı son dokuz deplasmanın altısında gol atamayan Gençlerbirliği (1B 5M), fileleri havalandırdığı üç karşılaşmadan galip ayrıldı (1-0 vs Beşiktaş, 3-1 vs Göztepe & 1-0 vs Alanyaspor).
- Süper Lig'in ilk beş haftasında en fazla isabetli orta yapan takım Yeni Malatyaspor (35). Gençlerbirliği (14) ise bu alanda Hatayspor'un (5) ardından en düşük sayıya sahip ekip konumunda. İki takım da şu ana kadar yaptığı isabetli ortalar sonucunda birer gol bulabildi.
- Geride kalan beş haftada Süper Lig'in maç başına en fazla hava topu kazanan takımı (18.8; Yeni Malatyaspor) ile en az hava topu kazanan ekibi (9.5; Gençlerbirliği) bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Yeni Malatyaspor sol beki Karim Hafez, Süper Lig kariyerindeki beş asistin dördünü iç saha karşılaşmalarında kaydetti.
- Bu sezon Yeni Malatyaspor'un akan oyunda attığı tek Süper Lig golünü Benjamin Tetteh kaydetti (vs Antalyaspor).
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün ikisine doğrudan katkı sağlayan Daniel Candeias, geçen sezondan bu yana yaptığı dokuz gol katkısının sekizini deplasmanda kaydetti (3 gol & 5 asist).
- Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana ilk kez penaltı kaçıran Bogdan Stancu (8/9), Gençlerbirliği formasıyla 50 Süper Lig golüne ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olmaktan bir gol uzakta (49; diğerleri Andre Kona & Souleymane Youla).