Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta ile golsüz berabere kalmıştı.

Ev sahibi ekip yarı finale gelirken Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor, Bodrumspor ve 'yi saf dışı bırakmıştı.

Konuk ekip ise, Keçiörengücü, ve 'u eleyerek yarı finale ulaştı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Zorlu maç Aspor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray nasıl tur atlar?

İlk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı bu maçta alacağı her türlü galibiyette ve gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak.

Maçı ev sahibi ekibin kazanması halinde ise turu geçen taraf Yeni Malatyaspor olacak.

Türkiye Kupası statüsü nasıl?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona erdiği takdirde 15'er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Eğer uzatma devresinde iki takım da gol atamazsa finale çıkan takım penaltı atışları sonrasında belirlenecek.