Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, maçın hakemi Zorbay Küçük'ü çok sert eleştirdi

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan Adem Büyük’ün açıklamaları dikkat çekiciydi.

Yeni Malatyaspor'da, sonradan oyuna dahil olan ve 1 gol kaydeden Adem Büyük, maç sonrasından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük’e isyan etti.

Tecrübeli futbolcu, Zorbay Küçük’ün iyi bir maç yönetmediğini ve neden sarı kart gördüğünü anlamlandıramadığını ifade etti.

Adem Büyük, hakemin çifte standartlı olduğuna değinirken FIFA kokartı almasını da eleştirdi.

Zor durumda olduklarını belirten Adem, aldıkları 1 puanın Yeni Malatyaspor’u ayağa kaldıracağını vurguladı.

Ne söylendi?

Adem Büyük, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakem Zorbay Küçük’e olan tepkisini şu şekilde ifade etti:

“Ortada bir maç oldu. İyi mücadele ettik, ancak Zorbay Küçük’ün kulübemize verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı karttı çözmüş değilim.

“İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi.

“Ayrıca, bana neden sarı kart verdiğini anlayamadım. Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış.

“Zorbay Küçük'ü bir de FIFA kokartıyla ödüllendirdiler. Yollarına böyle devam etsinler.

“Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz, yoksa bütün takımlar yok olacak.

“Biz bugün zor durumdayız, fakat bu 1 puan bizi ayağa kaldıracaktır.”

Yeni Malatyaspor, maçın berabere bitmesiyle 16 puana yükseldi, ancak 20 takımlı süper Lig’in son sırasından kurtulamadı.

Beşiktaş ise aldığı 1 puanla maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.

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