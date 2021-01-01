Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig 'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1' den canlı yayınlanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Yeni Malatyaspor sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 27 puan topladı.

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük ise, beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek 30 puanı hanesine yazdırdı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük; Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.

Maç Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük Tarih 29 Ocak Cuma Saat 16:00

TV yayını beIN Sports 1 İnternet yayını beIN Connect

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Abdulsamed, Hadebe, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Olcay Şahan, Kubilay, Umut Bulut

Sakat: Moryke Fofana, Ertaç Özbir, Mustafa Eskihallaç

Cezalı: Benjamin Tetteh, Issam Chebake

Şüpheli: Karim Hafez

Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt

Sakat: Ervin Zukanovic, Cristobal Jorquera

Cezalı: -

Şüpheli: Lucas Biglia