Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Goal Türkiye
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Hamza Hamzaoğlu Adem Büyük Hatayspor Yeni Malatyaspor 01202021
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Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig 'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1' den canlı yayınlanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. 

Yeni Malatyaspor sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 27 puan topladı.

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Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük ise, beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek 30 puanı hanesine yazdırdı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük; Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.

Maç Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Tarih 29 Ocak Cuma
Saat 16:00

TV & İnternet Yayını

TV yayını beIN Sports 1
İnternet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Abdulsamed, Hadebe, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Olcay Şahan, Kubilay, Umut Bulut

Sakat:  Moryke Fofana, Ertaç Özbir, Mustafa Eskihallaç

Cezalı:  Benjamin Tetteh, Issam Chebake

Şüpheli: Karim Hafez

Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt

Sakat: Ervin Zukanovic, Cristobal Jorquera

Cezalı: -

Şüpheli:  Lucas Biglia

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