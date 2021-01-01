Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig 'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1' den canlı yayınlanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
- Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
- Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Yeni Malatyaspor sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 27 puan topladı.
Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük ise, beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek 30 puanı hanesine yazdırdı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük; Zukanovic, Sobiech ve Sabo'nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.
|Maç
|Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
|Tarih
|29 Ocak Cuma
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Abdulsamed, Hadebe, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, Olcay Şahan, Kubilay, Umut Bulut
Sakat: Moryke Fofana, Ertaç Özbir, Mustafa Eskihallaç
Cezalı: Benjamin Tetteh, Issam Chebake
Şüpheli: Karim Hafez
Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt
Sakat: Ervin Zukanovic, Cristobal Jorquera
Cezalı: -
Şüpheli: Lucas Biglia