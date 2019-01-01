Yeni Malatyaspor, dört büyüklere karşı sahasında kolay kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'e 2017-18 sezonunda yükselen , büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, iki karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, 2017-18 sezonunda , , ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, bu hafta sonu konuk edeceği Fenerbahçe karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.