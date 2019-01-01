Yeni Malatyaspor, dört büyüklere karşı sahasında kolay kaybetmiyor
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AA
Süper Lig'e 2017-18 sezonunda yükselen Yeni Malatyaspor, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, iki karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-siyahlılar, 2017-18 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.
Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.
Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Yeni Malatyaspor, bu hafta sonu konuk edeceği Fenerbahçe karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.