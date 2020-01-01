Yeni Malatyaspor cephesinde hakem tepkisi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik sorumlu Hasan Özer, Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti hakem yönetimine bağladı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 'ye 3-2 yenilen BtcTurk 'da hakem Ali Şansalan'a büyük tepki vardı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'ye gösterilen ikinci sarı karta değinerek, "Maçı konuşmak isteriz ama maçın konuşulacak bir tarafı kalmadı maalesef. Artık ne ceza vereceklerse versinler, bugün verilen ikinci sarı kart o kadar kolay verilmez. Geçen hafta kazandığımız maçta verilen penaltıya bakın. Bu kadarı olmaz. Bir takımın bu kadar hakkı yenilmez. Hakem bu takımın yenilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu.

Adil Gevrek, bu sezon çok sayıda hakem hatasına maruz kaldıklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha fazla takım

"Sadece bu hafta için söylemiyorum, genele baksınlar. Biz Anadolu takımıyız, belki sesimiz az çıkıyor ama biz bir camiayız, bu kadar emek verilmiş. Üç milyon Malatyalı var. Yazık, günah değil mi? Bir oyuncuyu dışarı atmak o kadar kolay mı? Maalesef hakemlerden yana çok ciddi şekilde canımız yanıyor. Futbolcular bu kadar emek veriyor. Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama maalesef bizi farklı şekilde düşündürtmeye başladılar. Bir olur iki olur ama bu kadar hata olmaz ki. Maalesef bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık."

Ligde kalacaklarına inandığını dile getiren Gevrek, "5 maçımız var. Ligde kalmak için mücadelemizi veriyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyoruz, bundan şüphemiz yok. Biz hakkımızla kalmak istiyoruz. Hakkımızın da yenilmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hasan Özer: Bizce çok ağır bir karardı

Cezalı Hikmet Karaman'ın yerine Yeni malatyaspor'un başında bulunan teknik sorumlu Hasan Özer, mücadelenin 65. dakikasında Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonunu maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.

Karşılaşma öncesinde puan cetvelinde kritik bir pozisyonda olduklarını hatırlatan Özer, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe'de de kötü bir gidişat vardı. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizi daha rahat bir konuma getirecekti. İlk devre iyi mücadele ettik ve Fenerbahçe'nin baskı kurmasına izin vermedik. İkinci devre ise oyuna hem savunmada hem de hücumda iyi başladık. 65. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin baskısı da pozisyonu da yoktu. O dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon maçın kırılma anıydı." diye konuştu.

Kırmızı kart kararının çok ağır olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Bizce çok ağır bir karardı. Bu kararın doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Saçma buluyorum. 2. sarı kart olunca VAR'a gitme kuralı yokmuş. Böyle bir kural olmaması lazımdı. Nitekim 70. dakikada golü yedik ama biz yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmek için müthiş mücadele gösterdik ama skoru koruyamadık. Elimizden geleni yaptık ama yediğimiz gollerde biraz şanssızdık diye düşünüyorum. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 1 puan bizi çok daha rahat bir konuma taşıyabilirdi. 5 maçımız daha var. Takım olarak iyi bir takımız. Biz son 5 maçı en iyi şekilde oynayarak bu takımın ligde kalacağına inanıyor ve güveniyoruz. Malatya taraftarının arkamızda olduğuna inanıyorum."