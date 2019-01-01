Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar transferinin detaylarını açıkladı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar'ın transferini değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar transferiyle ilgili detayları anlattı.

TRT Spor 'a konuşan Gevrek, ''Sadık Çiftpınar transferi hayırlı olsun. Sadık'ın bize 4,5 yıldır büyük katkısı oldu. Yolu açık olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. Her oyuncunun büyük kulüpte oynama hayali vardır. Biz de kendisine kolaylık sağladık'' dedi.

Transferle ilgili detayları da aktaran Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar karşılığında Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı da kiralık olarak alacaklarını ve bu iki oyuncunun dışında bir miktar da para alacaklarını belirtti.

Beşiktaş'ın da Sadık Çiftpınar için teklif yaptığını belirten Gevrek, ''Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Biz kulübümüzün menfaatlerini düşünmek zorundayız. En uygun teklif Fenerbahçe'den geldi, Sadık da Fenerbahçe'ye gitmek istedi'' dedi.

Adil Gevrek ayrıca Faslı oyuncu Khalid Boutaib'i de 1,5 milyon euro karşılığında sattıklarını duyurdu.