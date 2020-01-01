Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedik

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor başkanı istedikleri bonservis bedelini açıkladı.

Beşiktaş'ın bir süredir görüştüğü eski oyuncusu Gökhan Töre ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'un siyah-beyazlı ekipten istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, NTV Spor' a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan Gökhan Töre için 1 milyon euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan'ın takımdan ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan'ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncuyu bonservissiz göndermeyeceklerini vurgulayan Gevrek, "Biz Gökhan'ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan'ın bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz" dedi.

Daha fazla takım

Beşiktaş'ın Gökhan için takas yöntemine gidip deneyimli futbolcu karşılığında Umut Nayir'i gözden çıkaracağı iddia edilmişti.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.