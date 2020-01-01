Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre, Beşiktaş’a gitmek istiyor

Beşiktaş ile Gökhan Töre arasındaki transfer iddiaları hakkında konuşan Gevrek, Gökhan'ın eski kulübüne gitmek istediğini söyledi.

Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor’ da Gökhan Töre'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Gevrek, Gökhan’ın eski takımı Beşiktaş'a gitmek istediğini, Sergen Yalçın’ın da Yeni Malatyaspor’da öğrencisi olan futbolcuyu istediğini söyledi.

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Gevrek’in canlı yayında Gökhan hakkında sarf ettiği sözleri şöyle:

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“Gökhan, bir hafta izinli olduğu için kampa katılmadı ama Bolu’da başlayacak olan kampa yarın katılacak. Gökhan’ın Beşiktaş’a gitmek istediğini ve Sergen Hoca’nın da onu istediğini biliyoruz, konuştuk da ama resmi bir teklif almadık. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bonservis beklentimiz olacak. Takas işi zor olabilir çünkü o maaşları karşılamamız zor.”

Öte yandan Gevrek, teknik direktör Hikmet Karaman ile de yolların ayrılacağını açıkladı.