Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirecek? (2019-2020)
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AA
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. olarak bitiren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Sarı siyahlı ekip Avrupa Ligi'nde katılmak için 2. eleme turundan turnuvaya dahil olacak.
Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi için ilk maçına 25 Temmuz tarihinde çıkacak.
Sarı siyahlı ekip bu turda UEFA'ya bildireceği kadroyu en geç 19 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.
Yeni Malatyaspor bu tarihten sonra transfer yaparsa ancak 2. eleme turunu geçtikten sonra UEFA'ya bildirebilir.