Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirecek? (2019-2020)

Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA'ya kadrosunu Temmuz ayında bildirmek zorunda.

'de sezonu 5. olarak bitiren , 'ın hem şampiyonluğu hem de Kupası'nı kazanması nedeniyle 'ne katılmaya hak kazandı. Sarı siyahlı ekip Avrupa Ligi'nde katılmak için 2. eleme turundan turnuvaya dahil olacak.

Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi için ilk maçına 25 Temmuz tarihinde çıkacak.

Sarı siyahlı ekip bu turda UEFA'ya bildireceği kadroyu en geç 19 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

Yeni Malatyaspor bu tarihten sonra transfer yaparsa ancak 2. eleme turunu geçtikten sonra UEFA'ya bildirebilir.