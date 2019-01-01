Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi gruplarına katılırsa kuraya hangi torbadan katılacak?

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele eden Yeni Malatyaspor gözünü gruplara dikti.

tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarında mücadele ediyor. İkinci eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşen Malatya ekibi, bu turu 2-2 ve 1-0'lık skorlarla geçmeyi başarmıştı. Sarı siyahlıların üçünkü turdaki rakibi ise 'ın Partizan ekibi. Yeni Malatyaspor bu turu da geçerse play off'lara kalacak. Şüphesiz Yeni Malayaspor'un hedefi 'nde grup aşamasına kalmak.

Sarı siyahlılar daha önce Avrupa Kupalarına katılmadığı için tüm eşleşmelerde son torbada yer alıyor ve kendisinden tecrübeli rakiplerle eşleşiyor. Eğer Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'ne de kalırsa 4 torba içinde en sondaki torbaya dahil olacak.