Yeni Malatyaspor artık 'BtcTurk Yeni Malatyaspor' olacak

Yeni Malatyaspor ile BtcTurk arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Malatya temsilcisinin ismi artık 'BtcTurk Yeni Malatyaspor' olacak.

Süper Lig ekiplerinden , isim sponsorunu değiştirdi. Malatya ekibi, kripto para alım-satım platformu olan BTCTurk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve BtcTurk üst duzey yöneticisi Özgür Güneri katıldı.

Sarı siyahlılar bu anlaşmadan 1 yıl için 7.5 milyon TL'yi kasasına koyacak. Anlaşma süresince kulübün yeni adı "BTCTurk Yeni Malatyaspor" olacak.

İki tarafın anlaşma sonrası yaptığı açıklamalar şöyle;

BtcTurk: Yenilikçi adınlar gelebilir

"Tarihte ilk defa böyle bir anlaşma yapıldı. Kripto parayla ürün satışı, transfer gibi yenilikçi adımlar olabilir. Futbol ve kripto paradan çok farklı stratejiler çıkabilir."

Adil Gevrek: 18 takımın da destek vermesi lazım

"Futbolun güzelleşmesi için sponsor lazım. Bu aynı zamanda bir futbol yatırımıdır. 1 yıllık ama uzun vadeli olur umarım. Yaklaşık 7.5 milyonluk bir paket TL cinsinden. Lig sıralamasına göre bonuslarla beraber. Bu girişimlere 18 takımın da destek vermesi lazım. Biz türk futbolunun marka değeri artsın diye uğraşıyoruz."