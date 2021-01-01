Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor: Üç puan son 20 dakikada geldi

Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen son 20 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti.

İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor karşısında kazanan Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda 3-2 mağlup etti.

24'te ve 45'te penaltıdan Adem Büyük'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi karşısında maçın son 20 dakikasında bulduğu gollerle kazanan Konyaspor, önemli bir geri dönüşe imza attı.

72'de Ismael Diomande'nin golüyle farkı bire indiren İlhan Palut'un öğrencileri, 80'de Sokol Cikalleshi ile skoru eşitlerken, maçın skorunu belirleyen gol 84'te Ahmet Çalık'tan geldi.

Ligde oynadığı son iki maçı da kazanan yeşil-beyazlılar böylece 30 puana yükselirken, Yeni Malatya ile puanını eşitlemiş oldu. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasretiyse altı maça çıktı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

72. dakikada konuk ekip, golü buldu. Rahmanovic'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Diomande, dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya Ahmet Çalık kafayı vurdu, dışarıya doğru giden topa arka direkte Cikalleshi kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.