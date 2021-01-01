Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor: Seri beş maça çıktı

Ligde hızla üst sıralara tırmanan Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatya'yı iki golle geçti.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 50'de Bakasetas ve 90+5'te Nwakaeme'nin kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak galibiyet serisini beş maça çıkardı.

42 puana yükselen ve aynı puanı paylaşan üç İstanbul takımıyla arasındaki farkı altı puana indiren bordo-mavili takımın önümüzdeki haftalarda şampiyonluk yarışına dahil olabileceğinin de sinyallerini verdi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Yeni Malatyaspor ise sekizinci mağlubiyetini aldı. Ligde gelecek hafta Trabzonspor sahasında haftayı Göztepe galibiyetiyle tamamlayan ve Ricardo Sa Pinto yönetiminde ilk defa kazanan Gaziantep FK'yi misafir edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı son sekiz karşılaşmada yenilmeyen Antalyaspor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.