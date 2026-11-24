Kuzey Londra ekibi genç yeteneğinin geleceğini güvence altına aldı

Tottenham, Williams-Barnett'a şartları iyileştirilmiş uzun vadeli bir sözleşme sunarak en değerli oyuncularından birinin geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. Kulüp salı günü yaptığı açıklamada, önceki sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan ve çocukluğundan beri Tottenham taraftarı olan oyuncunun N17'deki kalış süresini uzattığını duyurdu.

Yönetimin bu erken hamlesi, genç yeteneğin teknik direktör De Zerbi yönetiminde inşa edilen projenin temel taşlarından biri olmaya devam etmesini sağlıyor. Yeni sözleşme, 2018'de Luton Town'dan altyapıya katılan oyuncunun basamakları hızla çıkmasının doğrudan bir ödülü niteliğinde.

Williams-Barnett yıllardır altyapı futbolunu takip edenler tarafından tanınsa da A takıma geçişi dikkatle yönetildi. Geçen sezon 16 yaşındayken Lig Kupası'nda kısa süre forma giyen farklı hücum rollerinde oynayabilen orta saha oyuncusu, son dönemde üst düzey futbolun fiziksel ve taktiksel gerekliliklerini her hafta karşılayabilecek düzeyde olduğunu kanıtladı.

Rekor kırdığı ilk maç Yamal benzetmelerini beraberinde getirdi

Williams-Barnett, cumartesi günü Ipswich Town karşısında alınan 2-0'lık galibiyette adını futbol dünyasına duyurdu. Premier Lig'de ilk kez 11'de başladığı maçta gol atması için yalnızca 15 dakika gerekti. Böylece Gareth Bale'in 2007'deki başarısından bu yana Tottenham'ın Premier Lig'de gol atan en genç oyuncusu oldu.

Gelecek maçlar SUN Premier Lig 09:05 TOT

Bununla da yetinmeyen genç oyuncu, daha sonra Dominic Solanke'nin farkı ikiye çıkaran golüne kritik bir asist yaptı. Maçın oyuncusu seçilmesini sağlayan performansının ardından ev sahibi taraftarların coşkulu ayakta alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı.

Performansı o kadar etkileyiciydi ki De Zerbi, İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a benzetmekte tereddüt etmedi. De Zerbi medyaya yaptığı açıklamada, "Bu konuda iyimserim çünkü kendine çok güveniyor. Bütün özelliklerinin farkında ama bence çok iyi bir ailesi var ve bu tür oyuncular için bu çok önemli" dedi.

De Zerbi altyapıdan yetişen oyuncusuna güveniyor

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De Zerbi'nin oyuncuya duyduğu güven, cumartesi günkü maç başlamadan önce de belliydi. Deneyimli oyuncularından ilk kez 11'de oynayacak Williams-Barnett'a destek olmalarını istemişti. Teknik direktör şunları söyledi: "Oyunculara ilk 11'i açıkladığımda, 'İlk maçınızı, ilk kez sahaya çıktığınız günü hatırlayın ve yarın bu çocuğa yardım edin. Çünkü o bizden biri ve iyi oynarsa maçı kazanma şansımız artar' dedim."

18 yaşındaki oyuncu bu fırsatı değerlendirdi. Performansıyla hem teknik ekibin kendisine duyduğu güveni hem de kulübün yeni sözleşme görüşmelerini hızlandırma kararını haklı çıkardı.

Geleceği artık netleşen Williams-Barnett'ın, Tottenham'ın sıkışık kış fikstüründe önemli bir rol oynaması bekleniyor. Hücumda farklı pozisyonlarda oynayabilmesi De Zerbi'ye taktiksel esneklik sağlarken rekor kırdığı maçtaki istatistikleri, en üst düzeyde gereken bitiriciliğe sahip olduğunu gösteriyor.