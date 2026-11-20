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Önce Harry Kane ve Michael Olise sakatlandı, ardından savunmacı Minjae Kim de oyuna girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Nedeni şaşırtıcı.

Aslında Güney Koreli oyuncunun, sahalara dönen Jamal Musiala ile birlikte 71. dakikada Dayot Upamecano'nun yerine oyuna girmesi gerekiyordu. Ancak dikkatli izleyiciler, Upamecano çoktan yedek kulübesine oturmuşken Kim'in hâlâ uzun süre saha kenarında beklemek zorunda kaldığını fark etmiş olabilir.

Nedeni şaşırtıcı ama açıklaması oldukça basit. Bu sezondan itibaren, oyundan çıkan oyuncu sahayı çok yavaş terk ederse yerine girecek oyuncu bir dakika beklemek zorunda.

Peki Minjae neden bir dakikalık ceza süresinden de uzun süre saha kenarında kaldı? Bunun açıklaması da basit: Oyuncu, bir dakika dolsa bile ancak oyun durduğunda sahaya girebiliyor.