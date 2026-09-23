Sport Bild'in haberine göre orta saha oyuncusu, Jürgen Klopp’un kasımdaki milli maç arasına yönelik adayları arasında yer alıyor. Aseko’nun DFB takımına ilk kez davet edilmesinin şartının ise yeniden tam anlamıyla hazır hale gelmesi olduğu belirtildi.

Yazın Eintracht Frankfurt’a katılan 20 yaşındaki oyuncu, diz şikayetleri nedeniyle sezon başlangıcını kaçırmış ve iddialara göre ayrıca yeterli fizik kondisyonu da bulunmuyordu. Aseko, yeni Bundesliga sezonunun ilk iki haftasında Hessen ekibinin yalnızca bir puan aldığı maçlarda önce 90’ar dakika boyunca yedek kulübesinde bekledi. Ancak SGE Teknik Direktörü Adi Hütter, 3. ve 4. haftada onu doğrudan ilk 11’e aldı, gerçi genç oyuncuyu iki maçta da erken oyundan çıkardı.

Aseko, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Hannover 96’da 2. Bundesliga’nın yükselen yıldızlarından biri haline gelmişti. Ardından Aşağı Saksonya ekibi satın alma opsiyonunu kullanarak onu sadece 1 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı. Bayern ise buna karşılık 2,5 milyon euro tutarındaki geri satın alma opsiyonunu devreye soktu. Çünkü 20 yaşındaki oyuncunun ya Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka’nın ayrılıklarının ardından merkez orta sahada kadro seçeneği olarak geri dönmesi ya da çok daha yüksek bir bedelle başka bir kulübe gönderilmesi planlanıyordu.

Noel Aseko: Eintracht Frankfurt, Bayern Münih’e ne kadar para ödedi?

Sonunda ikinci seçenek gerçekleşti. kicker'a göre Eintracht’tan Münih’e 13 milyon euroya kadar ödeme yapıldı. Bild gazetesi ise daha sonra Hannover’in 950 bin euro tutarında bir sonraki satış payı güvence altına aldığını ortaya çıkardı.

Frankfurt’taki tanıtımında Aseko, Vincent Kompany’nin kendisine Bayern’de ona hangi rolü biçtiğini açıkça anlattığını da söyledi. Ve bu, pek de olumlu karşılanmadı. Kendisini "N'Golo Kante gibi" diye tanımlayan Aseko, "Bana karşı dürüsttü, ben de ona karşı dürüst oldum ve böylece Eintracht meselesi ortaya çıktı" dedi.

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Noel Aseko bu milli maç arasında ne yapıyor?

XXL milli maç arasında Aseko, 2027 Avrupa Şampiyonası’na katılım mücadelesi veren Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda bulunuyor. Teknik direktör Antonio Di Salvo’nun ekibinde geçmişte beş kez forma giydi.

Bu arada Klopp, ilk kampı için 44 oyuncu çağırdı ve bunları iki kadroya ayırdı. Toplamda 11 yeni isme davet gönderdi. Kasımda, muhtemelen Aseko’nun da kadroda yer almasıyla birlikte, DFB takımını Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında Sırbistan ve Hollanda’ya karşı rövanş maçları bekliyor.