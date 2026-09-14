Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, geçen hafta yaptığı açıklamada taraftarların sahaya ya da diğer tribünlere havai fişek atması veya fırlatması halinde futbol maçlarının doğrudan ve kesin olarak tatil edileceğini duyurmuştu. Valentijn Driessen,De Telegraafgazetesindeki köşe yazısında bunun yetki suistimalinin önünü açtığını yazdı.

"Toplu cezalandırma örneği Bakan Van Weel, belediye sınırlarında profesyonel kulüpler bulunan belediye başkanları, Savcılık, polis ve Hollanda Futbol Federasyonu tarafından benimsendi" diye yazdı Driessen. "Bu nihai toplu cezaya yönelik tepki, taraftarların tamamında karşılık buluyor. Hem de haklı gerekçelerle. İlk bakışta kararlı görünen bu önlem, bütün sınırları aşıyor" görüşünü dile getirdi eleştirel gazeteci.

Driessen, Johan Cruijff ArenA ya da De Kuip'teki 50 bin futbol taraftarının evine gönderilmesine pek anlam veremiyor. "Bu durumda toplu ceza, işlenen fiille hiçbir şekilde orantılı değil. Girişimcilerin böylesine orantısız bir önlemle gelmiş olması anlaşılmaz."

"KNVB ve kulüpler sırtı duvara dayatıldığı için, bu düpedüz devlet kaynaklı bir yetki suistimalidir. Çünkü bu saçma sinyalin hukukla ve adaletle hiçbir ilgisi yok."

"Profesyonel kulüpler güçlerini birleştirmeli, düzgün taraftarlarını savunmalı ve KNVB'nin sertleştirilmiş protokolüne itiraz etmeli. Bu düzeyde bir adaletsizliği savunmak mümkün değil. Neden bariz ve orantılı bir ceza, yerel üçlü mekanizma tarafından görmezden geliniyor ve neredeyse hiç uygulanmıyor: belediye başkanı, başsavcı ve emniyet müdürü?" diye soruyor Westlander.

Driessen, KNVB'nin neden sadece ilgili tribün bölümünü boşaltmadığını anlayamıyor. "Bunun rastgele taraftarlar tarafından kötüye kullanılabileceği argümanı geçerli değil. Çünkü bu durum, havai fişek atma ya da fırlatmadan kimin sorumlu olduğuna bakılmaksızın doğrudan tatil edilmesini öngören sertleştirilmiş protokol için de geçerli."

63 yaşındaki köşe yazarı, sorumlu tarafların ceza adımlarını içeren planlarında bir tribün bölümünü boşaltma ihtimalini es geçmesini dikkat çekici buluyor. Ayrıca, taraftarları Eredivisie maçlarının tatil edilmesinden sorumlu olan kulübe puan silme cezası verilmesini de öneriyor.