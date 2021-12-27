'Yeni Havertz' Florian Wirtz Manchester United'a transfer olabilir

Ralf Rangnick'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden bir yapılanmaya gitmesi beklenen Manchester United'da bu doğrultudaki transfer çalışmaları başlarken, İngiliz devinin Alman futbolunun "Yeni Havertz" olarak nitelendirilen yükselen değeri Florian Wirtz'i transfer etmek istediği yönündeki iddialar da her geçen gün artıyor.

Kai Havertz'in Bundesliga'da oynadığı dönemde olduğu gibi Leverkusen forması giyen Wirtz takımıyla ilk sezonunda 30 maçta beş gol atarken, beş de asist yapmıştı.

Bu sezon da oldukça etkileyici bir performans ortaya koyan genç yıldız 20 maçta sekiz gol ve 11 asistle heyecan verici bir performans ortaya koydu.

Pogba ve Martial ayrılabilir

Sezon sonuna dek teknik direktör, sonrasındaki iki yılda ise danışman olarak kulüpte kalması planlanan Rangnick'in teknik direktörlük koltuğunu bırakmaya niyetinin olmadığı yönündeki iddialar da sıklıkla dile getirilirken, Michael Carrick ve Kieran McKenna gibi antrenörlerin kulüpten ayrılması da soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Anthony Martial ve Paul Pogba gibi bir süredir ayrılmak isteyen oyuncuların kulüpten ayrılmasına onay vermesi beklenen Rangnick yüksek tempo ve şiddetli prese dayalı yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor.

Manchester United'ın 18 yaşındaki Wirtz'i kadroya katabilmek için 60 milyon sterlin'lik bir teklif yapması bekleniyor.

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