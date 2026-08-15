Yeni görüntüler: Dünya Kupası finali hakeminin Messi'ye söyledikleri İspanyol taraftarların öfkesini alevlendirdi

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan maçtan gelen yeni görüntüler, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın bugün cumartesi günü maça ait özel sahneleri hakemin bakış açısından "RefCam" teknolojisiyle yayınlamasının ardından, Sloven hakem Slavko Vinčić'in performansına dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

En çok gündeme gelen görüntü, Vinčić'in Arjantin kaptanı Lionel Messi ile yaptığı konuşma oldu. Hakem ona, sarı kart görmüş ve İspanyalı oyuncularla birden fazla kez sürtüşmeye girerek atılma riskiyle karşı karşıya kalan takım arkadaşı Leandro Paredes'i kastederek: "Paredes'i kontrol altına al!" dedi.

Ayrıca oku

Kanat ruhlu bir bek: Real Madrid, Rayo Vallecano'nun cevherini kadrosuna kattı

Barcelona transfer döneminden onlarca milyon kazanıyor ve bunu üç hedef için biriktiriyor

Görüntüler, özellikle bunda Vinčić'in Messi ve Arjantinli oyunculara farklı bir muamele gösterdiğine dair bir kanıt gören İspanyol taraftarlar arasında sosyal medyada hızla yayıldı. Bazıları ise, görüntülerin kendisi herhangi bir kayırma bulunduğunu kanıtlamamasına rağmen, bunu hakemin taraflı davrandığının bir işareti olarak değerlendirdi.

Vinčić, Arjantin'den bir başka oyuncuyu, Chelsea yıldızı Enzo Fernández'i de iki sarı kartın ardından oyundan attı. İlk kart hakemin bir kararına itiraz etmesi nedeniyle, ikinci kart ise sert bir müdahale sonucu geldi.

"RefCam" görüntüleri bu olayla sınırlı kalmadı; oyuncuların sahaya çıkışından ödül törenine kadar, televizyon yayınında yer almayan ayrıntıları da gözler önüne serdi.

Ayrıca maç boyunca yaşanan birçok sürtüşmeyi ve kartı, İspanya'ya Ferran Torres aracılığıyla (1-0) şampiyonluğu getiren golün yanı sıra kayıt altına aldı.

Vinčić finale, dikkat çeken bir hakemlik kariyerinin ardından çıkmıştı; daha önce Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki 2024 Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş, ayrıca EURO 2024 yarı finalinde İspanya-Fransa maçını da yönetmişti.