Basında çıkan haberler, Manchester City'ye yöneltilen mali usulsüzlükler dosyasında yeni bir gerilimi gün yüzüne çıkardı. Premier Lig'deki rakip kulüpler, dokuz sezona yayılan bir dönemde işlendiği için City'nin suçlu bulunduğu ihlallere ek bir ceza olarak kulüp sahiplerinin kulübü satmaya zorlanmasını istediklerini ortaya koydu.

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Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmeye ilişkin suçlamaların yanı sıra lig yönetiminin yürüttüğü soruşturmayla iş birliği yapmamaya dair çok sayıda suçlamadan da suçlu bulunmasının ardından verilecek cezalarla ilgili resmi kararı beklemeyi sürdürüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, en az üç Premier Lig kulübünün yöneticileri, Abu Dabili olan Manchester City sahiplerinin kulüpten uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyor ve ek bir ceza tedbiri olarak onların kulübü satmaya zorlanması fikrini gündeme getiriyor.

Beklentiler, City'ye ağır yaptırımlar uygulanabileceğine işaret ediyor. Bunlar arasında kulübü küme düşme hattının eşiğine itebilecek büyük bir puan silme cezası ile yüklü para cezaları bulunuyor. Ancak bazı rakip kulüplerin dile getirdiği talepler daha da ileri giderek kulübün sahipliğinin değişmesini de kapsıyor.

Bununla birlikte Premier Lig kulüplerinin bu türden bir karar alma yetkisi bulunmuyor. Bu yetki, aşırı durumlarda kulüplerin yönetim kurulu üyelerini görevden alma ve hatta kulüpleri satışa zorlama yetkisine sahip olan Bağımsız Futbol Düzenleyicisi'ne (IFR) ait.

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Kurumun başkanı David Kogan, bu hafta İngiliz Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komitesi önündeki oturumda, kulübün adı, büyüklüğü ya da davanın niteliği ne olursa olsun kurumun gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

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Kogan, "Kulübün adını unutun, kulübün büyüklüğünü unutun, davanın büyüklüğünü unutun. Bir kulüp belirli bir büyüklüğe sahip diye ona karşı yasal görevlerimizi öylece görmezden gelemeyiz" dedi.

Kogan, kurumun, Premier Lig'e bağlı bağımsız komisyonun topladığı kanıtlar ve temyiz aşamasında bu kanıtlarla ilgili verilecek her türlü karar doğrultusunda, yasaların ve önlerine gelecek koşulların gerektirdiği uygun adımları atacağını da ekledi.

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Kogan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanıtlar, suçlu bulunma kararlarıyla zaten değerlendirilmiş durumda. Bu nedenle adım atmak için gereken iradeye kesinlikle sahip olacağız. Yasa koyucuların bize verdiği görevi yerine getirdiğimizi açıkça göstermeliyiz ve sonuçları ne olursa olsun bunu yapacağız."

Habere göre kurum, aralarında Şeyh Mansur'un da bulunduğu Manchester City sahiplerinin, Manchester şehrindeki siyasetçilerle, bunlar arasında şehrin eski belediye başkanı ve mevcut başbakan Andy Burnham'ın da yer aldığı isimlerle ilişkilerine dair sorular nedeniyle giderek artan bir baskıyla karşı karşıya.

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Bu gelişmeler, The Sun gazetesinin Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak'ın İngiltere İş Dünyası Bakanı Jonathan Reynolds ile yaptığı ticari görüşmelerde kulübün tabi olduğu soruşturmalar konusunu gündeme getirdiğini ortaya koymasının ardından geldi. Al Mubarak, Abu Dabi'nin ulusal varlık fonu olan Mubadala Yatırım Şirketi'ni de yönetiyor.

Abu Dabi'nin 2008'de kulübü satın almasından bu yana Manchester şehrine yaklaşık 1 milyar sterlin aktardığı düşünülüyor. Suçlamalar ise City'nin 2009-2018 döneminde göstermelik olarak nitelendirilen ticari anlaşmalar aracılığıyla yaklaşık 900 milyon sterlini gizlediğine işaret ediyor.

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Yeni hızlandırılmış süreç sayesinde temyiz duruşmasının, dosyanın 30 Eylül'de resmen sunulmasından itibaren yaklaşık 12 hafta sürmesi bekleniyor. Bu da nihai kararın Paskalya'dan önce açıklanmasına olanak tanıyabilir.

Manchester City'ye yöneltilen mali suçlamalar neler?

Dava, Premier Lig yönetiminin Manchester City'yi dokuz sezon boyunca göstermelik ticari anlaşmalar yoluyla yaklaşık 900 milyon sterlini gizlemekle suçlamasına dayanıyor.

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Habere göre kulüp, başlangıçtaki 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Ardından toplam suçlama sayısı 130'a yükseldi ve bu suçlamalar altı ana kategoriye ayrılıyor:

2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar olan dönemde sponsorluk gelirleri, ilişkili taraflar ve işletme giderleri hakkında doğru mali bilgi sunmamakla ilgili 50 suçlama.

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2009-2010 ile 2012-2013 sezonları arasında teknik direktörlerin prim ve maaşlarına dair ayrıntıların eksiksiz sunulmamasıyla ilgili 8 suçlama.

2010-2011 ile 2015-2016 sezonları arasında oyuncuların prim ve maaşlarına dair ayrıntıların eksiksiz sunulmamasıyla ilgili 12 suçlama.

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2013-2014 ile 2017-2018 sezonları arasında UEFA'nın lisans ve Finansal Fair Play düzenlemelerinin ihlal edilmesiyle ilgili 5 suçlama.

2015-2016 ile 2017-2018 sezonları arasında Premier Lig'in kârlılık ve mali sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili 25 suçlama.

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2018-2019 sezonundan 2022-2023 sezonuna kadar olan dönemde Premier Lig yönetiminin soruşturmalarıyla iş birliği yapılmamasıyla ilgili 30 suçlama.