Yeni gelişme ve sorular… Arsenal, Saliba’nın sakatlığıyla ilgili tüm gerçeği neden gizliyor?

Fransız savunma oyuncusu William Saliba’nın Arsenal’deki geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Yeni bir haberde, kulübün oyuncunun sakatlığıyla ilgili yaklaşımını değiştirebilecek gelişmeler ortaya çıkarken, transfer piyasasındaki planlarına dair spekülasyonlar da sürüyor.

Fransız L'Équipe gazetesi, son tıbbi muayenelerin Saliba'nın sırtındaki sakatlıkta herhangi bir ek hasar göstermediğini belirtti. Bu durum, Arsenal'i planını değiştirmeye itti ve kulüp, ameliyata başvurmak yerine uzun vadeli konservatif tedavi seçeneğini daha olası bir seçenek olarak değerlendirmeye başladı. Nihai kararın önümüzdeki hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Haberde, bu gelişmenin, Arsenal’in yaz transfer döneminde savunmasını güçlendirme çabalarıyla paralel olarak, sakatlığın ciddiyetini kasten gizleyip konuyu abartmamaya çalıştığına dair soru işaretleri uyandırdığına işaret edildi. Raporda, Saliba’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağının resmi olarak duyurulmasının, Arsenal ile savunma oyuncuları için görüşen kulüplere pazarlıkta avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Bu durum, kulüplerin Arsenal’in ihtiyacını kullanarak transfer bedellerini ve şartlarını iki katına çıkarmasına yol açabilir.

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Saliba’nın, Dünya Kupası’nda İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı hazırlık antrenmanlarına katılmamasına rağmen Fransa milli takım kampında kalmaya devam etmesi, belirsizliği daha da artırdı.

L’Équipe, haberini, kulüp oyuncunun durumunu kesin olarak açıklayan resmi bir açıklama yayınlayana kadar Saliba’nın ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağına ve Arsenal’in transfer piyasasındaki planlarına dair spekülasyonların devam edeceğini vurgulayarak sonlandırdı.

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