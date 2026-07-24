Yeni gelişme: CAS'tan Fas ve Senegal davasına ilişkin resmi açıklama

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili anlaşmazlığa ilişkin duruşmanın tarihini belirlediğini açıkladı. Duruşma, Fas ile Senegal arasında şampiyonun kimliğini belirleyecek.

Mahkeme, bugün cuma günü yayımladığı resmi bir açıklamada, dosyanın görüşüleceği duruşmanın gelecek 8 Ekim'de İsviçre'nin Lozan şehrindeki merkezinde yapılacağını doğruladı. Senegal Futbol Federasyonu'nun sunduğu itiraz geçen 25 Mart'ta kaydedilmişti.

CAS'ın bugünkü açıklaması, davadaki duruşmanın gelecek eylül veya ekim aylarında olacağına işaret eden basın haberlerini teyit etti. Daha önce sosyal medya platformlarında, mahkemenin bu temmuz ayı içinde kararını açıklamaya hazırlandığına dair söylentiler yayılmıştı.

Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), Senegal Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinden çekilmiş sayan ve Fas Milli Takımı'nın 3-0'lık sonuçla galibiyetini ve şampiyonluğunu tescil eden kararının iptal edilmesini talep ediyor.

Senegal Federasyonu ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi'ne sunduğu şikayetinde, kendisinin 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak tanınmasını istiyor.

Kapalı duruşma ve sonraki karar

Spor Tahkim Mahkemesi, açıklamasında, ilgili tarafların davaya ilişkin işlemlerin hızlandırılması konusunda anlaşmadıklarını, bu nedenle mahkemenin usul kurallarına göre alışılmış zaman çizelgesine uyulacağını belirtti.

Açıklamada, duruşma tarihinin tüm taraflarla istişare edildikten sonra belirlendiği, tarafların ayrıca duruşmanın açık olmasını talep etmediği, dolayısıyla duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılacağı ifade edildi.

Duruşmanın sona ermesinin ardından tahkim heyeti müzakerelerine başlayacak, nihai karar ise daha sonra açıklanacak. Mahkeme, şu anda kararın açıklanacağı tarihi belirleyemeyeceğini vurgulayarak, kararın duruşmanın yapıldığı gün açıklanmayacağının altını çizdi.

CAS resmi olmayan bilgilere karşı uyardı

Spor Tahkim Mahkemesi, davaya ilişkin internette dolaşan yanlış bilgilere karşı uyararak, yalnızca resmi kanalları üzerinden yayımlanan açıklamaların geçerli olduğunu vurguladı.

Mahkeme, bu dosyayla ilgili her türlü duyuruyu resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacağını belirterek, akredite medya kuruluşlarını sorularını mahkemenin basın ofisine yöneltmeye çağırdı.

CAS, bu temmuz ayının başlarında bir açıklama yayımlayarak, o dönemde kamuoyu platformlarında yayılan söylentilerin ardından Senegal lehine bir karar açıklandığı iddiasını yalanlamıştı.

Afrika nihai kararı bekliyor

Afrikalı taraftarlar, CAF'ın geçen 17 Mart'ta aldığı kararı onaylayıp onaylamayacağını ya da nihai olarak iptal edip etmeyeceğini belirleyecek olan Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını bekliyor.

CAF'ın İtiraz Komitesi, finalde yaşanan olaylar üzerine şampiyonluk unvanını Senegal Milli Takımı'ndan alıp idari olarak Fas Milli Takımı'na verme kararı aldıktan sonra ilk derece kararını tersine çevirmişti.

Karar, Senegal Milli Takımı oyuncularının, uzatma dakikalarında Fas Milli Takımı lehine verilen bir penaltıya itiraz ederek sahayı geçici olarak terk etmesinin ardından geldi. Penaltı kullanıldı ancak kaçırıldı, ardından Senegal, Baba Gaye ile bir gol kaydetti.

Fas'ın penaltıyı gole çevirememesine rağmen, Afrika Futbol Konfederasyonu, İtiraz Komitesi'nin kararına göre Senegal Milli Takımı'nın işlediği ihlal nedeniyle Fas Milli Takımı'nı idari olarak 3-0 galip saymaya karar verdi.

Senegal Futbol Federasyonu, kararı kesin bir şekilde reddederek "adil değil" olarak niteledi ve "idari hırsızlık" olarak tanımladı. Ardından şampiyonluk hakkını geri kazanmak için Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmen itiraz başvurusunda bulundu.

CAS duruşması, şampiyonluğun kaderini belirlemede kritik olacak. Zira işler iki senaryodan birine doğru gidecek: Ya Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararı sabit kalacak ve Fas 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak kalacak, ya da ceza iptal edilerek saha sonucu yeniden tanınacak ve şampiyonluk Senegal'e verilecek.