Basın raporları, 2027 Asya Kupası'nın ertelenmesinin ardından son dönemde durdurulan Suudi Roshn Ligi maçlarının yeniden başlayacağı tarihi ortaya koydu.

Roshn Ligi Birliği, Asya turnuvasının ertelenmesinin ardından kulüplere biraz dinlenme imkânı tanımak amacıyla, bu ayın 5 ile 7 Kasım'ı arasında oynanacak olan on üçüncü hafta maçlarını belirsiz bir tarihe ertelemişti.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Roshn Ligi Birliği'nin sezonun geri kalanındaki müsabaka maçları için yeni tarihleri içeren bir taslak hazırladığını belirtti.

Taslak, daha önce ertelenen on üçüncü hafta maçlarının bu ayın 26 ile 28 Kasım'ı arasında oynanmasını içeriyor.

Bu da, uluslararası ara sona erdikten sonra Suudi Ligi'nin yeniden başlamasının tam bir hafta ertelenmesi anlamına geliyor; zira on dördüncü hafta 19 ile 21 Kasım arasında oynanacaktı, ancak bu maçlar önümüzdeki 3 ile 5 Aralık arasına ertelendi.

Ardından on beşinci hafta maçları 10 ile 12 Aralık arasında, on altıncı hafta aynı ayın 15 ile 18'i arasında, on yedinci hafta ise 31 Aralık ile 1 ve 2 Ocak'ta oynanacak.

Ocak ayı, on sekizinci haftaya 7 ile 9'u arasında, on dokuzuncu haftaya 14 ile 16 arasında, yirminci haftaya 21 ile 23 arasında ve yirmi birinci haftaya aynı ayın 28 ile 30'u arasında ev sahipliği yapacak.

Asya turnuvalarının maçlarının oynanması nedeniyle Şubat ayında yalnızca 4 hafta oynanacak: yirmi ikinci hafta 4 ile 6 arasında, yirmi üçüncü hafta 11 ile 13 arasında, yirmi dördüncü hafta 18 ile 20 arasında ve yirmi beşinci hafta aynı ayın 25 ile 27'si arasında.

Yirmi altıncı hafta 11 ile 13 Mart arasında oynanacak, ardından yirmi yedinci hafta 18 ile 20'si arasında gelecek; sonrasında ise aynı ayın 22 ile 30'u arasında uluslararası ara dönemine girilecek.

Suudi Ligi müsabakaları Nisan ayında yirmi sekizinci hafta ile 2 ile 4 arasında, ardından yirmi dokuzuncu hafta 8 ile 10 arasında ve otuzuncu hafta 15 ile 17 arasında yeniden başlayacak.

Son dört hafta ise Mayıs ayında oynanacak; otuz birinci hafta 6 ile 8 arasında başlayacak, ardından otuz ikinci hafta 12 ile 14 arasında, otuz üçüncü hafta 20 ile 22 arasında ve son hafta aynı ayın 28'inde oynanacak.

Buna karşılık, Haremeyn Hizmetkârı Kupası son 16 turu maçları bu ayın 30 Kasım'ı ile önümüzdeki 1 Aralık'ta, çeyrek final ise önümüzdeki 1 ve 2 Şubat'ta oynanacak.

Yarı final turu önümüzdeki 4 ve 5 Mayıs'ta oynanacak, final maçı ise önümüzdeki 1 ya da 2 Haziran günlerinden birinde yapılacak.

Suudi Süper Kupası turnuvasının ise eski tarihleri korundu; turnuva Kuveyt Devleti'nde önümüzdeki 19 ile 23 Aralık arasında düzenlenecek.

Belirtmek gerekir ki, onuncu haftadan ertelenen bazı maçların bu taslakta önerilen tarihleri açıklanmadı; bunların başında El-Ehli ile El-Nasr takımları arasındaki klasiko maçı geliyor.