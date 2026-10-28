Skyblues'un AEK Atina karşısındaki ilk 11'ini görenler gözlerine inanamamış olabilir. Teknik direktör Enzo Maresca, tek forvet olarak Erling Haaland'ı değil, Floyd Samba adında bir oyuncuyu sahaya sürdü.

Hafta başında Samba'nın kendisi de muhtemelen efsanevi Şampiyonlar Ligi marşını sahada, Norveçli süper yıldızın yerine ilk 11'de başlayan bir oyuncu olarak ve önünde bir seremoni çocuğuyla dinleyeceğini düşünmüyordu. Ne de olsa Haaland, Premier Lig'de Ipswich Town karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette sezonun 11. ve 12. gollerini atmıştı.

Atina ekibine karşı oynanan iç saha maçında golcü oyuncu kadrodaydı ancak hafif bir sakatlığı nedeniyle 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Yerine oynayabilecek Antoine Semenyo da birkaç gün önce sakatlanıp haftalarca sahalardan uzak kalacak duruma gelince, 17 yaşındaki Samba maça ilk 11'de başlama fırsatı buldu. Oysa Samba'nın asıl mevkisi merkez orta saha.

Riskli karar karşılığını verdi: Samba daha önce hiç forvet oynamamıştı

ManCity'nin 5-1'lik galibiyetinde, 63. dakikada oyundan çıkana kadar gol katkısı yapamadı. Yine de Maresca, genç oyuncunun performansından bir kez daha memnun kaldı. Maçın ardından, "Akademiden gelen üç oyuncu iyiydi" diyerek oyuna sonradan giren altyapı oyuncuları Ryan McAidoo ve Kaden Braithwaite'in (ikisi de 18 yaşında) performanslarını da övdü. Ancak Pep Guardiola'nın halefini "özellikle" Samba etkiledi. Maresca, onun "genel olarak iyi bir maç çıkardığını" söyledi.

Basın da övgülerini esirgemedi. Manchester Evening News, Samba'ya 10 üzerinden 7 puan verdi ve "onun için bir başka büyük gecede iyi bir performans" sergilediğini yazdı. Üstelik Samba'nın bu performansı tek seferlik değildi. Henüz başındaki bu sezonda ikinci kez ilk 11'de yer aldı. İlki, eylül ortasında Carabao Cup'ta Norwich City'ye karşıydı. O maçta da forvet oynadı.

O dönemde kuşkusuz cesur bir karardı, ancak son derece isabetli olduğu ortaya çıktı. Samba iki gol attı ve ManCity 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Üstelik Maresca, Samba'yı alışık olmadığı bu mevkide maçtan kısa süre önce denediğini sonradan itiraf etti: "Son üç dört gün içinde onu dokuz numara olarak oynatmaya karar verdiğimde, daha önce hiç forvet oynayıp oynamadığını sordum. Bana hiç oynamadığını söyledi. Ama bence bunu yapabilir. Kesinlikle bir dokuz numara değil ama iyiydi."

Daily Mail biraz abartılı bir başlık attı: "Yeni bir yıldız doğdu." Sosyal medyada Samba hakkında hemen büyük bir heyecan başladı. Samba da coşkuyla şunları söyledi: "Böyle bir ilk maç inanılmaz, buna güçlükle inanabildim. Bu daha başlangıç, önümde büyük bir kariyer var."

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Oynama şansı az: Samba kiralanacak mı?

Yine de Samba altyapıya döndü. A takıma toplamda üçüncü kez çağrılması için bir aydan fazla beklemesi gerekti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının üstesinden başarıyla geldi. Premier Lig'in 3. haftasında ilk kez Maresca'nın kadrosuna girmiş, ancak oyuna alınmamıştı. Gelecekte de forma şansının büyük olasılıkla aralıklı olması bekleniyor. Hafta sonu Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik lig yenilgisinde yine maç kadrosunda yer almadı. Buna karşılık çarşamba akşamı Brighton'a karşı oynanacak Lig Kupası maçında süre alma şansı yüksek: Forvet hattının değişmez ismi Haaland, dinlendirilecek ve kadroda yer almayacak beş City yıldızından biri.

Semenyo'nun birkaç hafta içinde dönmesiyle Samba'nın yeniden oynama ihtimali daha da azalacak. Üstelik asıl mevkisi olan merkez orta sahada Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ve Enzo Fernandez gibi isimlerle rekabet etmesi gerekiyor. Sky'a göre bu nedenle kış döneminde kiralanması düşünülüyor, ancak şu anda bir çözüm görünmüyor. Potansiyeli nedeniyle kalıcı ayrılık ise gündemde değil. Kulübün mali skandal nedeniyle olası cezalarla belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olması da bunda etkili. Transfer yasağının yanı sıra zorunlu küme düşme cezası bile söz konusu olabilir.

Üstelik yakınlardaki Macclesfield'da doğan Samba, Manchester'da kendisini iyi hissediyor. U9 takımından beri açık mavi formayı giyiyor. Ağabeyi Tyrone da U21 takımında sol kanatta oynuyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kez yedek kulübesinde yer alan Tyrone, geçen salı günü de tribünden kardeşine destek verdi. Samba ailesinden 12 yaşındaki Emerson da kulüple sözleşmeli.

Floyd'un kısa süre önce anlattığına göre iki kardeş bugün hâlâ evlerinin bahçesinde düzenli olarak futbol oynuyor. "Orada işler epey sertleşiyor" dedi. Şu anda savunmacı olarak oynayan ailenin en küçüğü agresif ve ayrıca "o kadar uzun" ki Floyd'un "omzuna kadar" geliyor. Emerson, 171 Premier Lig maçına çıkan ve Hertha BSC formasıyla 20 Bundesliga maçında da oynayan babası Christopher Samba'nın izinden gitmek istiyor.

Jamal Musiala ile benzerlikler: Samba, DFB'nin yeni umudu olacak mı?

İri yapılı stoper, eşi Theresa ile başkentte tanıştı. Bu durum uzun vadede DFB'yi de sevindirebilir. Haaland'ın yerine oynayan Samba bu nedenle Alman vatandaşlığına sahip. Yüksek potansiyelli oyuncu, daha önce Three Lions'ın altyapı takımlarında forma giydikten sonra, Norwich'e attığı iki golden kısa süre sonra teknik direktör Hanno Balitsch yönetiminde Almanya U19 millî takımıyla ilk maçına çıktı. İngiltere formasının yanı sıra Fransa formasını da giyebilir ya da bir zamanlar babasının yaptığı gibi Kongo'yu temsil edebilir.

Elbette Samba'nın henüz bir federasyon konusunda karar vermesi gerekmiyor. Biraz daha zaman tanımak istiyor. Bu konuda Nicolo Tresoldi iyi bir örnek: Etkileyici gol sayısına rağmen Almanya'yı seçip seçmeyeceğine ancak DFB takımıyla katılacağı U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından karar vermek istiyor. İtalya da, Samba'nınkine benzer şekilde çok yönlü kökenleri sayesinde Arjantin için de oynayabilecek golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Samba ayrıca soyadının kelime anlamının çağrıştırdıklarını da sahaya yansıtıyor. Çalım becerisi, top hâkimiyeti ve oyun görüşüyle genç oyuncu sahada Brezilya futbolunu andıran bir hava estiriyor.

Jamal Musiala ile de benzerlikler var. Bayern Münih'in sıra dışı yeteneği de çocukken İngiltere altyapı takımlarında oynadı. Almanya U16 takımıyla iki maça çıktıktan sonra İngiltere U17 ve U21 takımlarında da forma giydi. Ardından bugün 23 yaşında olan oyuncu, 2021'de DFB'yi seçti ve o tarihten bu yana göğsünde kartal armasıyla 46 kez sahaya çıktı.

Samba'nın benzer bir yol izleyip izlemeyeceğini zaman gösterecek. Ancak geleceğinin parlak olacağına işaret eden pek çok şey var.