Yeni bir umut... Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyetin ardından Muhammed Salah ne dedi?

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah, Firavunlar’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde ederek tarihi bir başarıya imza atmasının ardından gurur ve minnettarlık duygularını dile getirdi.

Mısır Milli Takımı, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek iki maçta topladığı 4 puanla grubun liderliğine yükseldi. Takım, daha önce Belçika ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak bir puan kazanmıştı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan maç sonrası açıklamalarında Salah, "Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum, bu tüm oyuncular ve teknik ekip için muhteşem bir başarı" dedi.

Mısırlı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Grup birincisi olarak bir sonraki tura yükselme şansımız var ve yıllar geçtikçe Mısır halkı bunu tarihimizin en büyük başarısı olarak hatırlayabilir."

Mısır Milli Takımı, 7. grupta oynanan maçın gidişatını kontrol altına aldı ve üç golünü de kritik anlarda attı; Yeni Zelanda Milli Takımı ise tek bir gol atabildi.

Bu tarihi galibiyetle Firavunlar puanlarını 4’e yükselterek geçici olarak liderliğe oturdu ve tarihlerinde ilk kez ikinci tura yükselme umutlarını canlı tuttu.

Bu zafer, dünyanın en büyük futbol sahnesinde galibiyetin tadını çıkarmak için uzun süredir bekleyen Mısır futbolu tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Salah, takım arkadaşlarının sergilediği takım ruhunu ve fedakarlığı övdü ve bu başarının istisnasız herkesin eseri olduğunu vurguladı.