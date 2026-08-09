Yeni bir transfer mi? Flick, Barcelona'nın yıldızını yeniden keşfediyor

Adeta "iç transfer" kavramını akıllara getiren bir tabloda, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in, son iki sezonda tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan 30 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen'i yeniden keşfetmeye karar verdiği görülüyor. Alman teknik adam, yeni sezon hazırlık döneminde oyuncuya, onu yeniden ön plana taşıyabilecek olağanüstü bir güven veriyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Flick, Danimarkalı stoperi, Barcelona'nın sezon öncesi oynadığı tüm hazırlık maçlarının ilk on birinde sahaya sürdü. Bu maçlar arasında Como, Birmingham City, Nottingham Forest ve Udinese karşılaşmaları da yer alıyor. Bu adım, Alman teknik direktörün, oyuncunun ard arda gelen maçların baskısına dayanabilme kapasitesini sınama isteğini yansıtıyor; ki bu da Christensen'in son yıllar boyunca karşılaştığı en büyük meydan okuma.

Flick'in bu büyük ilgisi, Katalan kulübüyle beşinci sezonunu geçiren oyuncuya açık bir bahis anlamına geliyor. Teknik ekip, düzenli olarak forma giymesini engelleyen tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle yaşanan yıllarca süren istikrarsızlığın ardından, oyuncunun fiziksel hazırlığından ve ard arda birkaç iyi maç çıkarmaya hazır olduğundan emin olmak istiyor.

Sembolik anlam taşıyan bir jestle Christensen'e, Raphinha'nın sahaya çıktığı Nottingham Forest maçı dışında hazırlık maçlarının çoğunda takım kaptanlığı pazubandını taşıma fırsatı verildi. Bu durum, yeşil sahalardan uzun süre uzak kalmasına rağmen sözleşmesini kısa süre önce 2028 yılına kadar uzatan oyuncunun sahip olduğu itibarın açık bir göstergesi.

Bu güven, Barcelona'nın sportif yönetiminin, son iki yılda umulan ölçüde parlamamasına ya da forma giymemesine rağmen sahada ve saha dışında kilit bir figür olarak görülen Danimarkalı oyuncunun önemine dair köklü bir inancını ortaya koyuyor; bu da onun fiziksel olarak yeniden hazır hale getirilmesini teknik ekip için en öncelikli konulardan biri haline getiriyor.

Christensen, yeni sezonun yoğun takvimi göz önüne alındığında ilgi çekici bir taktiksel seçenek konumunda. Son Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergileyerek tartışmasız ilk tercih haline gelen Pau Cubarsi'nin yanında stoper mevkiinde oynayabilecek kapasiteye sahip. Danimarkalı oyuncu ayrıca sol bek mevkiine kayabiliyor, hatta arkadan atak kurma yetenekleri sayesinde orta sahaya bile çıkabiliyor.

En büyük görev ise yeni fizik antrenörü Benjamin Kugel'in omuzlarında. Kugel, Christensen için ayrıntılı bir rehabilitasyon programı hazırlamak gibi hassas bir görevle karşı karşıya; amaç oyuncuyu, Chelsea ya da Barcelona'daki en iyi yıllarında sergilediği bilindik seviyesine geri döndürmek. Oyuncunun hazırlık dönemindeki fiziksel parlaklığı da olağanüstü bir sezonun habercisi gibi görünüyor.

Bu kez her şey, Christensen'in tartışmasız futbol yeteneklerine olan bağlılığından çok, sakatlık hayaletinden ne ölçüde kurtulduğuna bağlı olacak. Flick, bu yeteneklere büyük önem veriyor; özellikle milli oyuncuların antrenmanlara dönmesiyle birlikte, Alman teknik adamın taktiksel olarak zeki ve zarif savunmacı için sakladığı gerçek rolün ne olduğu netleşecek.

Christensen fiziksel formunu koruyup sakatlıklardan uzak durmayı başarırsa, hiç şüphesiz Barcelona'nın savunma hattına nitelikli bir katkı sağlayacak ve belki de kulübe güven ve sabırdan başka hiçbir maliyeti olmayan "yeni transfer" olacaktır; hem de Katalan takımın, gerçek rekabet başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek için tüm olası çözümleri aradığı bir dönemde.