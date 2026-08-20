2026/27 Premier League sezonu bu hafta sonu başlıyor ve dünya genelindeki futbolseverlerin yeni sezonun neler getirebileceğine dair heyecanla konuşmaya başlaması hiç de şaşırtıcı değil. Geleneksel ilk altı kulüpten üçünün, Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin, pres, kontrol ve dominasyon merkezli ancak birbirinden farklı futbol felsefelerine sahip yeni başantrenörler göreve getirmesiyle birlikte, yeni sezon taktik açıdan büyük bir şölen vaat ediyor.

İlginç bir şekilde, Premier League'de en son heyecan verici teknik adam atamalarının yaşandığı dönem tam 10 yıl önce, 2016/17 sezonunda olmuştu. O dönemde Manchester City Pep Guardiola'yı, Manchester United Jose Mourinho'yu, Chelsea ise Antonio Conte'yi göreve getirmişti. Bu aynı zamanda Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişinden tam 10 yıl sonra, Premier League'in Guardiola'sız ilk sezonu olacak. İspanyol teknik adam, mücadele ettiği 10 lig sezonunun altısında şampiyonluğa ulaşarak yüzde 60'lık bir kazanma oranı yakaladı. Bu altı şampiyonluk yedi yıllık bir döneme yayıldı ve 2021'den 2024'e kadar üst üste kazanılan benzeri görülmemiş dört lig şampiyonluğunu da içerdi. Ayrılığının nihayet kesinleşmesi, rakip kulüpleri kuşkusuz memnun edecektir.

Yeni sezon, artık bir ilk 6 kulübünün iddiasını ortaya koyup potansiyel olarak lige damga vurmasının önünü açtı ve geçen sezon kazandığı unvanı koruması beklenen favori takım Mikel Arteta'nın Arsenal'ı. Bu değerlendirme mantıklı görünüyor çünkü Arsenal, hem kadro istikrarı hem de taktik yapı açısından en oturmuş ekip konumunda, son şampiyon ve en önemlisi diğer ilk 6 kulübü de yeni teknik adamlarla bir geçiş sürecinden geçiyor. Arsenal'ın Maresca'nın Manchester City'sine karşı Community Shield'da aldığı 3-0'lık galibiyet, bu sezonki niyetlerine dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdı; Arsenal, geçen yılın ikincisini adeta fazla zorlanmadan geçti.

Bununla birlikte, 2026 Dünya Kupası'nın oyuncuların fiziksel durumu ve yorgunluğu üzerindeki etkisi nedeniyle başka bir ilk altı kulübü de şampiyonluk yarışına dahil olabilir. Saliba ve Timber'ın sezonun başlangıcını şimdiden kaçıracak olması ve birkaç oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte, Arsenal'ın kadro derinliği zorlanabilir. Bu nedenle Arteta, özellikle geçen sezonun finalinde PSG'ye acı veren bir penaltı atışları sonucunda kıl payı kaybettikten sonra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne öncelik verebilir. Arsenal, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olma hedefinde bu sezon bir adım daha ileri gidebileceği konusunda iyimser olacaktır.

Chelsea'de Xabi Alonso ve Londra'daki rakibi Tottenham'da Roberto De Zerbi gibi teknik adamların Avrupa kupalarında yer almaması, iki takım için de haksız bir avantaj yaratabilir. Çünkü iki teknik adam da felsefesi belirgin isimler ve hafta içi Avrupa seyahatleri olmadan antrenman sahasında fazladan geçirecekleri zamanı kullanmak isteyeceklerdir; bu da projelerini potansiyel olarak hızlandırabilir. Chelsea özelinde bakıldığında, kulübün lig şampiyonluğunu en son kazandığı dönem de tam 10 yıl önce, 2016/17 sezonunda Antonio Conte'nin ilk yılıydı. Chelsea, bir önceki sezonu Avrupa dikkati dağıtmadan 10. sırada tamamlamıştı; bu, Xabi Alonso'nun devralacağı tabloyla çarpıcı biçimde benzerlik gösteriyor çünkü Chelsea geçen sezonu da 10. sırada bitirdi. Kısacası Londra kulübü bu durumu daha önce yaşadı ve avantajına çevirmeyi başardı; dolayısıyla yıldızlar yeniden onlar için kusursuz biçimde hizalanırsa tarihin tekerrür etmeyeceğini söylemek için bir neden yok.

Ancak 2026/27 sezonunu taktik açıdan büyüleyici kılabilecek tek neden teknik adam değişiklikleri değil; ligin kendisi de yeni bir taktik döngüye giriyor gibi görünüyor. 2025/26 Premier League sezonuna dönüp bakıldığında, öne çıkan birkaç eğilim vardı. Geçen sezonun taktik trendlerinde doğrudan futbol, duran top üstünlüğü ve adam odaklı pres kilit unsurlar olarak öne çıktı.

Doğrudan futbol açısından bakıldığında, çoğu takım presin ilk aşamasını pasla aşmakta ısrar etmek yerine bunu bypass etme konusunda daha rahat hale geldi. Bu durum daha fazla uzun kale vuruşu, daha doğrudan hücumlar, daha çok hava topu mücadelesi ve topa sahip olmaktan feragat edip alan kazancını tercih etme isteği şeklinde kendini gösterdi. Adam odaklı pres o kadar yaygınlaştı ki kaleciden kısa pasla çıkmak topa sahip takım için sorun davet ediyordu; bu nedenle presin üzerinden oynamak onu aşmanın bir yolu haline geldi. Takımlar giderek maksimum topa sahip olmaktan çok verimli topa sahip olmaya ilgi duyuyor gibiydi ve ligde maç başına tamamlanan pas ortalaması yaklaşık 713'e geriledi. Bu rakam, 2024/25'e göre yüzde 4,68, iki sezon önceki rekor seviyeye göre ise yüzde 8,59 daha düşüktü.

Bunun sonucunda geleneksel santrforlar yeniden giderek daha değerli hale geldi. Haaland ölçüt olmaya devam etti ancak ligde Igor Thiago, Calvert-Lewin, Welbeck ve daha geleneksel forvet rollerinde oynayan diğer isimler de güçlü sezonlar geçirdi. Üstelik mesele sadece goller de değildi; kalecileri uzun oynadığında prese çıkış yolu olarak hava hakimiyeti sundular, stoperleri meşgul ettiler, ceza sahasını doldurdular ve duran toplarda varlık gösterdiler. Sezonun bir noktasında lig, kafa gollerinin oranında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşma yolundaydı; ilk 11 haftanın ardından gollerin yüzde 21,3'ü kafa vuruşlarından gelirken, bir önceki sezonda bu oran yüzde 15,6'ydı.

Bir diğer büyük taktik eğilim, duran topların daha da büyük bir silaha dönüşmesiydi. Takımlar kornerleri, serbest vuruşları, uzun taçları ve derin taç atışlarını yalnızca oyunu yeniden başlatma yolları olarak değil, tasarlanmış hücum fazları olarak değerlendirdi. Özellikle uzun taçlar dikkat çekiciydi. Opta, 2024/25'te uzun taçların ardından 14 gol atıldığını, bunun kayıtlardaki en yüksek toplam olduğunu belirledi ve bu durum 2025/26'da onlara daha da fazla vurgu yapılmasını tetikledi. 2025/26'nın başında Premier League takımları, maç başına rakip ceza sahasına ortalama 3,03 uzun taç kullanıyordu; bu oran, önceki on yılın en yüksek seviyesinin neredeyse iki katıydı.

Dolayısıyla soru, bu taktik trendlerin 2026/27'de devam edip etmeyeceği değil, Premier League'in yeni nesil teknik adamlarının bunlara karşı yollar bulup bulamayacağıdır. Eğer doğrudan futbol, adam odaklı pres ve duran top becerisi geçen sezonun belirleyici özellikleri arasındaysa, bir sonraki taktik savaş bu sorunları ilk kimin çözeceği üzerine olacak. Guardiola artık kulübe kenarında değilken ve Alonso, Iraola, Maresca ile yeni neslin geri kalanı kendi felsefelerini lige işlemeye çalışırken, 2026/27 sezonu Premier League'in bir sonraki taktik döneminin gerçekte nasıl görüneceğini belirleyen sezon olabilir.