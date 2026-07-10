Yeni bir tarihsel rekor… Yamaal, ilk Dünya Kupası’nda Pelé’nin izinden mi gidiyor?

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika maçında ilk 11'de yer almasının ardından, Brezilyalı efsane Pelé'nin izinden giderek tarihe adını yazdırma fırsatını yakaladı.

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde, biraz sonra Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda Belçika Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

İspanya Milli Takımı’nın ilk 11’inde, henüz 20 yaşını doldurmamış olan Lamine Yamal ve Barcelona’daki takım arkadaşı savunma oyuncusu Pau Kubarsi yer aldı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, İspanya Milli Takımı, tam 68 yıldır Dünya Kupası çeyrek finalinde ilk 11'inde 20 yaşın altındaki oyuncuları ilk kez sahaya süren ilk takım oldu.

Bunu en son yapan milli takım, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile oynanan maçta Brezilya olmuştu; o maçta efsane Pelé bu iki oyuncudan biriydi ve sadece 17 yaşındaydı.

O maçta Pelé, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak Brezilya milli takımını yarı finale taşıdı; ardından takım, final maçına kadar ilerleyerek tarihte ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Yamal, ilk Dünya Kupası'nda Pelé'nin izinden giderek çeyrek finalde gol atmayı umuyor; ancak bu, turnuvadaki ikinci golü olacak. Ardından takımını yarı finale taşıyacak ve 2010'dan sonra tarihte ikinci kez şampiyonluğa ulaşacak.