Taraftarlar, Suudi Roshn Ligi'nde Hilal ile Kadsiye arasında oynanan zirve mücadelesini, eşi benzeri görülmemiş bir rekorla ölümsüzleştirdi.

Hilal, dün akşam cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Kadsiye'yi 3-2 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesi, maçın Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nın tribünlerinde seyirci sayısı bakımından bir rekora sahne olduğunu belirtti.

Gazete, maça 20 bin 207 taraftarın katıldığını, bunun stadın tribünlerine girmesine izin verilen azami sayı olduğunu ve güvenlik amaçlı ayrılan tampon bölgeler de eklendiğinde tribünlerin fiili kapasitesinin yüzde 91'ini temsil ettiğini açıkladı.

Böylece bu maç, Haziran 2022'de 20 bin 115 taraftarın katılımıyla oynanan İttihad-İttifak maçını geride bırakarak Doğu Bölgesi'nde en yüksek seyirci sayısına sahip müsabaka oldu.

Hatırlatmak gerekirse, maç Roshn Ligi'nde bu sezonun zirvesindeki iki takımı karşı karşıya getirdi ve Hilal'in 27 puanla liderliğe yükselmesiyle sona erdi. Hilal, iki puan farkla, averajla Nasr'ın gerisinde üçüncü sıraya gerileyen Kadsiye'nin önünde yer aldı.