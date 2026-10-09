Napoli, Frosinone karşısına, İtalya Serie A'nın altıncı haftasında, aralarındaki doğrudan karşılaşmalarda sahip olduğu tarihi üstünlükle çıkarken, rakibi ise olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve sezon başında dikkat çekici bir istatistiğe ulaşmayı hedefliyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış Opta ağına göre, Napoli, Serie A'da Frosinone ile oynadığı altı maçın beşini kazandı; aralarındaki son karşılaşma ise 14 Nisan 2024'te Diego Armando Maradona Stadı'nda 2-2 berabere sonuçlandı.

Napoli, önceki altı karşılaşmanın her birinde en az iki gol kaydederek maç başına 3,3 gol ortalamasıyla toplamda 20 gol attı.









Napoli, Serie A'ya yeni çıkan takımlar karşısında oynadığı son altı maçın tamamını kazanırken 15 gol attı ve yalnızca iki gol yedi. Bu takımlar karşısında müsabakada bundan daha uzun bir galibiyet serisi yalnızca iki kez yaşandı: İlki 1987 ile 1988 yılları arasındaki yedi galibiyet, ikincisi ise 2016 ile 2019 yılları arasındaki 15 galibiyet.

Gelecek maçlar NAP Serie A 14:45 FRC

Son maçında Fiorentina karşısında 1-1 berabere kalan Napoli, geçtiğimiz ocak ayından bu yana ilk kez Serie A'da üst üste iki maçta berabere kalabilir; o dönemde Hellas Verona, Inter ve Parma karşısında üst üste üç maçta berabere kalmıştı.

Serie A'ya yeni çıkan ve sezonun ilk beş maçında en az 10 puan toplayan son takım, 2012-2013 sezonunda 11 puan toplayan Sampdoria olmuştu.

Frosinone ise 2026-2027 sezonunun ilk beş maçında 10 puan topladı ve gelecek maçı kazanması halinde, 2007-2008 sezonunda 13 puan toplayan Juventus'tan bu yana, İtalya birinci ligindeki bir sezonun ilk altı haftasının ardından en az 13 puan toplayan ilk yeni çıkan takım olacak.

Napoli, uluslararası ara dönemlerinin ardından Serie A'da oynadığı son 23 maçın yalnızca birinde berabere kalırken 16 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Bu beraberlik, 16 Eylül 2023'te Genoa karşısında alınan 2-2'lik sonuçla gelmişti. Daha somut bir ifadeyle, Napoli ligde oynadığı son sekiz maçın yedisini kazanırken yalnızca bir yenilgi aldı.

Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri, 2026 yılı içinde Serie A'da dokuz yenilgi aldı; bir takvim yılı içinde müsabakada 10 veya daha fazla maç kaybettiği son dönem ise 11 yenilgi aldığı 2012 yılıydı.









Frosinone, bu sezon rakibine bir savunma hamlesi yapmadan önce izin verdiği pas sayısı ortalamasında, yani "PPDA" göstergesi olarak bilinen istatistikte, 9,5'lik ortalamayla Serie A'daki tüm takımların önünde yer alıyor.

Buna karşılık Napoli, bu göstergede 13,5'lik ortalamayla onuncu sırada bulunuyor.

Frosinone, bu sezon Serie A'da en fazla sayıda hızlı kontratak gerçekleştiren takım oldu; 13 atak gerçekleştirdi ve bunların 12'si isabetli bir şutla sonuçlandı.

Bunun aksine Napoli, her iki göstergede de başka bir takımla birlikte sondan ikinci sırada yer alıyor; yalnızca iki hızlı kontratak gerçekleştirdi ve bunlardan biri şutla sonuçlandı. Bologna ise hiçbir hızlı kontratak gerçekleştirmeyerek ve bu tür bir ataktan kaynaklanan hiçbir şut kaydetmeyerek sıralamanın en altında yer alıyor.

Matteo Politano, Serie A'da Frosinone karşısında, her 118 dakikada bir gol ortalamasıyla üç gol kaydetti. Oyuncunun müsabakada başka hiçbir takım karşısında bundan daha iyi bir ortalaması bulunmuyor; yalnızca Benevento karşısında daha iyi bir orana sahip ve bu takıma karşı her 99 dakikada bir gol atıyor.

Genel olarak, İtalya birinci liginde Frosinone karşısında daha fazla gol kaydeden oyuncular yalnızca her biri beşer golle Gonzalo Higuain, Andrea Belotti ve Duvan Zapata ile dört gol kaydeden Suso oldu.

Frosinone oyuncusu Georgi Kvernadze, Serie A'da oynadığı son üç maçın her birinde gol attı ve kulüp tarihinde müsabakada üst üste dört maçta gol kaydeden ilk oyuncu olabilir.

Mathias Olivera da Ekim 2023'te üst üste üç maçta gol atmıştı.

Kvernadze ayrıca, 16 başarılı çalım tamamlayarak bu sezon Serie A'da en çok başarılı çalım yapan oyuncular listesinin başında yer alıyor.