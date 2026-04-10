Yeni bir talepte bulunarak... Al-Ahli, Al-Fayha maçının hakemlerine yönelik baskılarını sürdürüyor

Cidde Al-Ahli Kulübü, Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynadığı maçın hakemlerine yönelik itirazlarını sürdürdü ve Suudi Futbol Federasyonu'na yeni bir başvuru yaptı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasındaki maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı görüldü ve bu durum Al-Ahli'yi hakemi eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya ve bu durumlar sırasında hakem ile video yardımcı hakemi arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etmeye itti.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ahli yönetiminin, yönetmelik uyarınca Suudi Futbol Federasyonu'ndan maçın hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, bu talebin, kulübün daha önce Suudi Federasyonu'na sunduğu itirazın ek notunda yer aldığını belirtti.

"Al-Raqi", dördüncü hakem ile Al-Ahli'nin bazı oyuncuları arasındaki tartışmayı içeren video görüntülerini ekledi. Bu görüntüde, takımın tercümanı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde konsantre olmanın gerekliliği hakkındaki sözlerinin kaydedilip kaydedilmediğini soruyor.

Buna ek olarak, Al-Ahli, Profesyonel Lig Birliği'nden resmi olarak yayınlanmayan ve sosyal medya platformlarında dolaşan kayıtların bir kopyasını talep etti.

Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Tony, maçtan sonra dördüncü hakemin kendisine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiğini söylediğini doğrulamıştı. Bu durum, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle tarafından da teyit edildi.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğu yolundaki konumunu belirledi; takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nasr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.