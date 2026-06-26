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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Yeni bir sözleşmeyle… Al-Nassr, yıldız oyuncusunu Al-Hilal ve Al-Ittihad’ın cazip tekliflerinden kurtardı

Transfers
A. Ghareeb
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Al-Alamy", yeni sezon hazırlıklarına başladı

Al-Nassr kulübü, son dönemde özellikle Al-Hilal ve Al-Ittihad kulüplerinden gelen tekliflere rağmen yıldız oyuncusunu kadrosunda tutmaya çok yaklaştı.

Bazı basın haberlerinde, Al-Hilal ve Al-Ittihad kulüplerinin, bu ayın sonunda "Al-Alamy" ile olan sözleşmesi sona erecek olan Al-Nassr'ın kanat oyuncusu Abdulrahman Gharib'i bedelsiz olarak kadrolarına katmak için ciddi görüşmelere başladıkları belirtilmişti.

Suudi "Al-Youm" gazetesi, Al-Nassr kulübünün Abdulrahman Gharib'in sözleşmesini 3 yıl daha uzatmayı başardığını ve oyuncunun 2029 yılına kadar takımda kalacağını yazdı.

Gazete, 29 yaşındaki oyuncunun son birkaç saat içinde CEO José Semedo ve sportif direktör Simao Coutinho ile yaptığı görüşmede yeni sözleşmeyi imzaladığını belirtti.

Bu gelişme, Gharib’in geçen sezon Al-Nassr formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından geldi. Özellikle Asya Şampiyonlar Ligi 2’de takımın finale yükselmesine en büyük katkıyı sağlayan isim olmuştu.

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