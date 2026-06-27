Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turu kapsamında bu Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta yeni bir ağır darbe aldı; savunma oyuncusu Hassan Tambakti, sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Tembekti’nin maça çıkıp çıkamayacağı konusunda şüpheler vardı. Son günlerde kas ağrıları çeken oyuncu, bu nedenle bir antrenmana katılamamıştı; ancak milli takımın sağlık ekibi, Tembekti’nin iyileştiğini ve maça çıkabileceğini doğrulamıştı.

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Ancak endişeler, maçın 32. dakikasında gerçek oldu. Tembekti, sakatlığın etkisiyle saha zeminine yığıldı ve sağlık ekibi ona müdahale etmek için aceleyle sahaya koştu, ancak oyuncu maçı tamamlayamadı.

Suudi milli takımının savunma oyuncusu, sedyeyle saha dışına çıkarıldı; bu görüntü, teknik ekip ve Suudi taraftarları arasında endişe yarattı. Bunun üzerine teknik direktör Georgios Donis, Tembekti’nin yokluğunu telafi etmek için Ali Lagami’yi oyuna sokarak zorunlu bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Tembekti’nin sakatlığı, Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselme umutlarını sürdürmek için galibiyet peşinde olan “Yeşiller”in bu kader maçı öncesindeki sıkıntılarını daha da artırdı.