Yeni bir şok… Fransa-Irak maçını bir gök gürültülü fırtına vurdu

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan Fransa-Irak maçı, Philadelphia Stadyumu’nda kötü hava koşulları nedeniyle ikinci yarının başlangıcının ertelenmesi sonucu olağanüstü olaylara sahne oldu.

İlk yarının son dakikalarında şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar maçın seyrini etkilemeye başladı; ardından organizasyon yetkilileri, stadyum çevresine şiddetli bir gök gürültülü fırtınanın yaklaşması nedeniyle acil uyarılar yayınladı.

İlk yarının bitiminden hemen sonra, organizasyon komitesi, bölgeyi etkileyen zorlu hava koşulları nedeniyle devre arası süresini 15 dakikadan 30 dakikaya uzattığını duyurdu.

Taraftarların güvenliği için tribünlerin boşaltılması

Yetkili makamlar, bu tür durumlarda uygulanan güvenlik önlemleri gereği, tüm taraftarlardan tribünleri terk etmelerini ve stadyumun içindeki ve çevresindeki güvenli alanlara yönelmelerini istedi.

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Stadyum içindeki resmi anonslarda, hava koşullarının sürekli olarak izlenmeye devam edileceği ve maçın, gök gürültülü fırtına tehlikesi sona erene kadar askıya alınacağı belirtildi.

Taraftarlar, 2026 Dünya Kupası’nda şimdiye kadar yaşanan en önemli hava olaylarından birinde, oyuncuların sahaya ne zaman döneceği ve ikinci yarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin organizatörlerin kararını bekliyor.

ABD’de hava koşullarının maçların kesintiye uğramasına neden olması ilk kez yaşanmıyor; zira son Dünya Kulüpler Kupası’nda da gök gürültülü fırtınalar ve hava uyarıları nedeniyle maçlarda birçok kez gecikme ve kesinti yaşanmış, bu durum o dönemde organizatörleri oyuncuların ve taraftarların güvenliğini sağlamak için aynı protokolleri uygulamaya zorlamıştı.

Philadelphia stadyumu çevresindeki hava koşullarındaki dalgalanmalar devam ederken, taraftarlar ikinci yarının ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin organizatörlerin kararını bekliyor.