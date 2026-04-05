Yeni bir skandal... Senegal'in çekilmesinin ardından KAN, "yukarıdan gelen talimatlar" mı aldı?

Fransız basınında yer alan haberler, Fas Futbol Federasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliğini Senegal'den Atlas Aslanları'na devretmesi yönünde tarihi bir karar alınması için CAF Temyiz Komitesi'ne sunduğu dosyanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

İki buçuk ay önce Rabat'ta oynanan final maçını konuk Senegal'e 0-1 yenilen Fas milli takımı, CAF'a itirazda bulundu. İtiraz Komitesi bu itirazı kabul ederek Fas'ın şampiyonluğuna hükmetti.

Fas'ın itirazı, turnuva yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerine dayanıyordu. Bu maddeler, "maçı oynamayı reddeden veya maç bitmeden sahayı terk eden" takımın mağlup sayılacağını ve turnuvadan eleneceğini öngörüyor.

Asud al-Tiranga oyuncuları, ikinci yarının uzatma dakikalarında skor 0-0 iken Kongolu hakem Jean-Jacques Ndala'nın penaltı kararı vermesine itiraz ederek yaklaşık 12 dakika boyunca sahayı terk etmişti.

Ancak Senegal Futbol Federasyonu pes etmedi ve CAS'a şikayette bulundu. CAF Başkanı Patrice Motsepe bu adımı memnuniyetle karşıladı ve İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan kurumun vereceği nihai karara saygı duyulacağını vurguladı.

Ciddi sözler

Konuyla ilgili resmi raporlara ulaşan "Le Monde" gazetesi ise bu tartışmalı dosya hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardı.

19 Şubat'ta Disiplin Komitesi'nin kararlarına karşı Fas Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazda, Federasyon Genel Sekreteri Tarik Najm, notunda CAF Hakem Komitesi Başkanı'na atfedilen ve final maçındaki hakeme olası baskılarla ilgili, utanç verici olarak nitelendirilen açıklamalara değindi.

"Le Monde" gazetesinin Pazar günü yayınladığı gazetecilik araştırması, özellikle Senegalli oyuncuların soyunma odalarına dönmesi nedeniyle maçın 12 dakika durmasıyla ilgili olarak, her iki tarafın savunma ve saldırı pozisyonlarını vurguladı.

Fas'ın galibiyetinin ilan edilmesinden önce, Fas Futbol Federasyonu ilk cezaları itiraz etmişti ve yaklaşık 40 sayfalık bir hukuki notta, Tarek Najem, 13 Şubat'ta Tanzanya'nın Dar es Salaam kentinde yapılan Yürütme Komitesi toplantısı sırasında CAF Hakem Komitesi Başkanı Olivier Savary'ye atfedilen ve "tehlikeli" olarak nitelendirilen sözleri aktardı.

Fas tarafının sunduğu notta yer alan Hakem Komitesi Başkanı'nın sözlerine göre, "Olivier Savary, Senegalli oyuncuların sahadan çekilmesi nedeniyle maçın durduğu sırada hakeme kurumsal talimatlar verildiğini kabul etti; Bu talimatlar, oyuncuların sahaya geri döndüklerinde maçın devamlılığını sağlamak amacıyla, Aslanlar'ın oyuncularına sarı kart gösterilmemesini (bu, daha önce uyarı almış iki oyuncunun oyundan atılmasına yol açacaktı) öngörüyordu."

Akıllarda kalan soru şu: Hakem, maçın tamamlanmasını sağlamak için Senegalli oyunculara uyarı vermemesi konusunda gerçekten üst kademelerden baskı gördü mü?

