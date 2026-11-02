Amerikan "New York Times" ve Fransız "Le Monde" gazetelerinin yayımladığı basın raporları, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun özel bir mali muamele gördüğünü ortaya çıkardı. Bu muamele, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliğine hazırlık amacıyla Miami kentinde ikamet ettiği dönemde, federasyonun onun 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki Amerikan vergilerini ödemeyi üstlenmesi şeklinde gerçekleşti.

İki gazetenin aktardığına göre, FIFA'nın Dünya Kupası'nın organizasyonu için çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan çalışanlara mali bir ayrıcalık tanınmasını veya onların zarar görmesini önlemek amacıyla benimsediği vergi denkleştirme mekanizmasının, Infantino'nun da aralarında bulunduğu seçilmiş yetkilileri kapsamadan yalnızca federasyon çalışanlarıyla sınırlı kalması gerekiyordu.

Raporlar, bu muamelenin FIFA Başkanı'na 2024 yılında, üst düzey yetkililerin maaşlarını belirlemekle görevli küçük bir komitenin kararıyla, federasyonun resmi belgelerine kaydedilmeksizin verildiğine işaret etti. Bu durum, kararın dayandığı temel hakkında soru işaretleri doğurdu.

Ayrıntılar bununla sınırlı kalmadı. Raporlar, İsviçreli avukat ve FIFA'ya bağlı bağımsız Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi Başkanı olan, Infantino ile yaklaşık 20 yıla uzanan bir dostluk ilişkisi bulunan Bruno Chiomento'nun, meseleyi gündeme getirip tartışmadaki rolünü ortaya koydu.

Yayımlanan bilgilere göre Chiomento, federasyon içinde özel ayrıcalıklar elde etti. Dünya Kupası'na katılmak için "çok önemli kişi" iznini alan tek komite başkanı oldu; bu da izlemek istediği maçları seçmesine olanak tanıyor.

Ayrıca Chiomento, haklarını Amerikan doları üzerinden alan diğer komite başkanlarının aksine, 250 bin İsviçre frangı tutarındaki yıllık maaşını İsviçre para birimiyle alıyor; bu da ona döviz kuru farkından yararlanma imkânı sağlıyor.

Bu raporlar, Infantino'nun geçtiğimiz temmuz ayında Dünya Kupası haklarını özel sektör yatırımcılarına satmak amacıyla ortaya attığı projenin başarısızlığının yansımalarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Proje, muhalefetle karşılaşmış, projeye devam edilmesi hâlinde Avrupa'nın boykot yönünde harekete geçeceğine dair raporlar da gündeme gelmişti.

FIFA Başkanı'nın, önümüzdeki 18 Mart'ta Kanada'nın Vancouver kentinde dördüncü dönem için federasyon başkanlığı seçimlerine girmesi planlanıyor. Kendisi, şu ana kadar açıklanan tek aday konumunda.