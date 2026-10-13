Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trump Tower'da 7 yılı aşan bir sözleşmeyle ofis kiraladı; anlaşmanın toplam değeri yaklaşık 4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Fransız gazetesi "Le Monde"un yayımladığı araştırmaya göre, bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki ilişkilere dair soru işaretleri doğurdu.

Araştırma, FIFA'nın 2025 yılının ilkbaharında, ABD Başkanı'nın ailesiyle bağlantılı bir şirketle yaptığı anlaşma kapsamında Trump Tower'da ofis kiralamak için bir sözleşme imzaladığını ortaya koydu. Bu da Trump ile Infantino arasındaki ilişkilerin niteliğine dair soruları gündeme getirdi.

Trump Tower'ın 17. katında yer alan ofislerin alanı 450 metrekare olup, hiçbir çalışan burada kalıcı olarak görevlendirilmemiş olmasına rağmen yıllık kira bedeli yüz binlerce dolara ulaşıyor.

FIFA bu ofisleri, ABD Başkanı'nın oğlu Eric Trump'ın başkanlığını yürüttüğü "Trump Tower Commercial" şirketiyle mayıs ayında imzalanan sözleşme uyarınca 7 yıl 7 ay süreyle kiraladı.

Gazetenin ulaştığı iç belgeler, yıllık kiranın yaklaşık 470 bin dolar, yani 420 bin euro olduğunu; buna ek olarak donatım ve bakım işleri karşılığında yaklaşık 100 bin dolar, yani 89 bin euroluk bir fatura bulunduğunu gösterdi.

Gazete, ofislerin zamanın büyük bölümünde boş kaldığını, ayrıca araştırmaya göre FIFA'nın buraya taşınmadan önce herhangi bir alternatif lokasyonu değerlendirmediğini belirtti. Yönetim üyelerinden bazıları ise olası bir çıkar çatışması ihtimaline dair kaygılarını dile getirdi.

FIFA ise buna karşılık kira bedelinin piyasa fiyatlarıyla uyumlu olduğunu ve kiralama sözleşmesinin kendi iç prosedürlerine uygun şekilde yapıldığını vurguladı.

Sözleşmenin imzalanması, Gianni Infantino'nun Donald Trump'la bariz bir yakınlaşma sergilediği bir döneme denk geldi. Zira FIFA Başkanı, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi töreninde ABD Başkanı'na "barış ödülü" olarak nitelendirdiği ödülü vermişti.



