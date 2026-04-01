Yeni bir skandal... Eski bir İtalyan futbolcu, Serie A'da sistematik yolsuzluğu ortaya çıkardı

Eski Milan oyuncusu İtalyan Federico Mangiameli, İtalya milli takımının Bosna-Hersek'e yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesinin ardından büyük bir medya bombası patlattı ve İtalyan futbolunu içeriden çürüten geniş çaplı yolsuzluk uygulamalarını ortaya çıkardı.

Mangiamili, Milan'ın altyapısında yetişmiş ve 17 yaş altı ile 19 yaş altı takımlarında oynamıştı. Ancak İtalyan futbol camiasında "yaygın yolsuzluk" olarak nitelendirdiği durum nedeniyle erken emekliye ayrılmaya karar vermiş ve futbolu tamamen bırakmıştı.

Mangiamili, sosyal medya hesaplarında paylaştığı şok edici bir gönderide şunları söyledi: "Bir yandan hayal kırıklığı duyuyorum, diğer yandan mutluyum. Sadece bu ortamda yaşamış olanlar, perde arkasında neler olup bittiğinin ne kadar iğrenç olduğunu bilir."

Oyuncu, "Menajerler, alt liglerdeki oyuncularını 50 bin avroya varan rüşvetlerle İtalya'nın üçüncü ligine çıkarıyor. Birinci lig ve genç takımlar, aşırı yüksek maaşlar alan yabancı oyunculardan oluşuyor ve antrenörler ilk on birini bile belirleyemiyor" diye ekledi.

Eski futbolcu şöyle devam etti: "Kulüp yetkilileri tarafından çok kötü muamele gören takım arkadaşlarımı gördüm ve tüm bunlar zehirli İtalyan futbol sisteminin bir parçası. Durum diğer sporlardan farklı hale geldi; bazıları gerçekleri çarpıtıyor ve sadece kayırmacılık ve paraya güveniyor."

Mangiamili yazısını şöyle bitirdi: "Neyse ki bu ortamdan ayrıldım, ama gördüklerim her zaman İtalyan futbolundaki yolsuzluğun gerçek bir yansıması olarak kalacak."

Bu ifşa, İtalya milli takımının Bosna'ya karşı acı bir şekilde elenmesinden sadece birkaç saat sonra, İtalya'daki futbolun gerçekliği hakkında geniş bir tartışma ve eleştiri dalgası uyandıran, son derece hassas bir zamanda geldi.