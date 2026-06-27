"Yeni bir şampiyonluk serisine başlayacağız"... Mbappé, Pelé'yi geride bıraktıktan sonra savaş ilan etti

Kylian Mbappé, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Norveç'e karşı 4-1'lik büyük galibiyetin ardından "Turnuvanın asıl aşaması şimdi başlıyor" dedi. Bu galibiyetle "Les Bleus", 9 puanla 9. grubun zirvesine oturdu.

Mbappé bu maçta gol atamadı, ancak ilk yarıda hat-trick yaparak parlayan Ousmane Dembélé’ye iki gol pası vererek maça damgasını vurdu.

Bu performansıyla Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası tarihindeki gol katkısını 20'ye çıkardı (16 gol ve 4 asist) ve 19 katkısı (12 gol, 7 asist) olan Brezilyalı efsane Pelé'yi geride bıraktı. ancak 27 katkıya (18 gol ve 9 asist) sahip Arjantinli Lionel Messi’nin gerisinde kaldı.

Mbappé, “X” platformundaki hesabından “Görev en iyi şekilde yerine getirildi, şimdi dinlenme ve yeni bir turnuvaya başlama zamanı” diye yazdı. Bu sözleriyle, Fransa’yı tarihindeki üçüncü şampiyonluğa taşımayı hedeflediği önümüzdeki aşamaya odaklandığını belirtti.