Suudi Profesyonel Lig Birliği, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Al Ahli ile Al Nassr arasında ertelenen karşılaşmanın tarihini, daha önce Mart 2027 olarak belirlenen tarih yerine bu ay içinde, kasım ayında oynanacak şekilde öne almaya yöneliyor.

Klasiko maçının, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan Inma Stadı'nda geçtiğimiz 15 Ekim'de oynanması planlanıyordu; ancak Birlik, müsabaka takviminde yapılan değişiklikler kapsamında maçı önümüzdeki 6 Mart'a ertelemeye karar verdi.

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Ancak Asya Futbol Konfederasyonu'nun 2027 Asya Kupası'nı yaklaşık 11 ay erteleme kararı, Roshn Ligi'ndeki bazı maçların tarihlerinin yeniden düzenlenmesini beraberinde getirdi; bu da Al Ahli ile Al Nassr karşılaşmasının öne alınmasının ve takvimdeki yeni değişikliklerden yararlanılmasının önünü açtı.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiah" gazetesinin aktardığına göre, Birlik klasikonun oynanması için yeni tarih olarak bu ay içindeki 20 Kasım Cuma gününü belirledi; değişikliğin resmi olarak duyurulması ve müsabaka takvimine dahil edilerek onaylanması bekleniyor.

Aynı bağlamda, gazeteye göre, son değişikliklerden etkilenen karşılaşmaların yeniden takvimlendirilmesi çerçevesinde, yine dokuzuncu hafta kapsamındaki Al Riyadh - Al Hilal ve Al Ittihad - Al Shabab maçlarının önümüzdeki 21 Aralık'ta oynanmasına karar verildi.

Asya Konfederasyonu, Asya Kupası'nın daha önce belirlenen 7 Ocak - 5 Şubat tarihleri yerine, aynı yılın 23 Aralık 2027 - 21 Ocak 2028 tarihleri arasında oynanacağını açıklamıştı; bu durum, yerel ve kıtasal müsabaka takviminin gözden geçirilmesini ve Roshn Ligi'ndeki bazı maçların yeniden düzenlenmesini gerektirdi.