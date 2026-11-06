Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'de aralarında ertelenen maçın yeni tarihi konusunda Al Ahli ve Al Nassr ihtilafa düştü. Mevcut uluslararası ara döneminin ardından oynanması planlanan karşılaşmanın en uygun ne zaman yapılacağı hususunda iki kulübün bakış açıları ayrıştı.

" Rotana Sport maa Waleed " programının ortaya koyduğuna göre, Al Ahli yönetimi maçın 20 Kasım'da oynanmasına karşı değil; özellikle takımın tüm oyuncularının uluslararası görevlerinden dönmesinin ardından bu durum Al Ahli'nin karşılaşmaya tam kadro çıkabilmesine imkân tanıyor.

Buna karşılık Al Nassr, yabancı oyuncularının görevleri ve takıma dönüş tarihleri nedeniyle karşılaşmanın önerilen tarihte oynanmasını tercih etmiyor. Kulüp yönetimi, oyunculara dönmeleri ve hazırlanmaları için yeterli vakti tanımak amacıyla maçın gelecek ay aralık başında oynanmasını önerdi.

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Ancak Al Nassr'ın önerisi Al Ahli tarafından kabul görmedi. Al Ahli de maç takviminin o dönemdeki yoğunluğu ve bunun yerel ile kıtasal görevleri bulunan takım üzerinde yaratabileceği baskı artışı nedeniyle karşılaşmanın aralığa ertelenmesini reddetti.

Her iki kulübün de kendi görüşünde ısrar etmesi ve iki takımın hesaplarında büyük öneme sahip olan ertelenen maçın tarihi konusunda şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle, Roshn Pro Lig Birliği karşılaşmanın kesin tarihini belirleme göreviyle karşı karşıya kaldı.

Bu ihtilaf, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktör Georgios Donis'in isteği doğrultusunda, millî takımın önümüzdeki müsabakalara hazırlık programı kapsamında iki hazırlık maçı oynaması nedeniyle ligin bu kasım ayı içinde ara vermesiyle aynı zamana denk geldi.

Roshn Pro Lig Birliği, mevcut ara dönemindeki Suudi Arabistan Millî Takımı kampı nedeniyle müsabakanın on üçüncü haftasını ertelemeye karar vermişti. Bu da maç takviminin yeniden düzenlenmesine ve Al Ahli ile Al Nassr arasındaki karşılaşmanın tarihi konusundaki ihtilafın kapısının açılmasına yol açtı.