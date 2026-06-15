Yeni bir kriz... Demokratik Kongo maçı öncesi Portekiz'in antrenmanı ve basın toplantısı iptal edildi

Portekiz milli takımının kampında, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Demokratik Kongo ile oynayacakları karşılaşma hazırlıkları kapsamında antrenman yapmaları planlanan bölgeye şiddetli bir fırtına yaklaşması nedeniyle endişe hakim oldu.

"Foot Mercato" sitesi, hava koşullarının hızla kötüleştiğini ve bunun da oyuncuları antrenman merkezini tahliye etmeye zorladığını belirtti.

Birçok basın raporunda, oyuncuların otobüsün içinde kaldığı, yetkililer ve yerel yetkililerin ise durumu yakından izlediği belirtildi.

O günün ilerleyen saatlerinde yapılması planlanan basın toplantısı aniden iptal edildi ve antrenman da bu fırtına nedeniyle askıya alındı. Uzun dakikalar boyunca Portekiz milli takımının maç programı belirsizliğini korudu.

Antrenman yapamayan ve mahsur kalan grubun fotoğrafları, önümüzdeki Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları maçın geri sayımı devam ederken anında soru işaretlerine yol açtı.

Antrenman sahasının yanına kurulan çadırın boşaltılmasının ardından, gazeteciler, organizasyon üyeleri ve diğer katılımcılar güvenlik nedenleriyle araçlarına yönlendirildi. Portekiz Futbol Federasyonu, bu tür durumlarda uygulanan protokole uygun olarak, Matheus Nunes'in katılacağı basın toplantısının iptal edildiğini doğruladı.

Bu hava uyarısı, mümkün olduğunca sakinliğini korumaya çalışan takımın etrafında alışılmadık bir gerginlik ortamı yarattı.

Oyuncuların güvenliği için doğrudan bir tehdit olmamasına rağmen, bu olay, son günlerde İran, Uruguay ve İngiltere'de olduğu gibi, dış olayların milli takımların Dünya Kupası hazırlıklarını ne kadar etkilediğini hatırlatıyor.

Bölgede bildirilen şiddetli yağmur ve şimşekler ile yetkililer tarafından yayınlanan güvenlik talimatları, Portekiz milli takımını antrenman programını tamamen gözden geçirmeye zorladı.

Portekiz'in günlük gazetesi "A Bola", dün gece tüm heyet üyelerinin, alternatif bir antrenman seansının düzenlenip düzenlenemeyeceğini öğrenmek için Portekiz Futbol Federasyonu'nun bir sonraki resmi açıklamasını beklediğini bildirdi.

Kritik öneme sahip maçtan sadece birkaç gün önce, bu fırtına şüpheler uyandırdı ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarının hazırlık programına gölge düşürdü. Takım, kendilerini beklenmedik ve endişe verici bir durumda buldu.







