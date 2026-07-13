Yeni bir kriz: Arjantinli bir yetkili, Mbappé ve Les Bleus’a hakaret etti… Fransa ise sert bir şekilde yanıt verdi

Arjantinli bir yetkilinin, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Paraguay arasında oynanan maçın ardından yaptığı yorumda Fransız milli futbol takımını "kaba bir Afrika takımı" olarak nitelendirmesi, Fransa'da resmi çevrelerde öfkeye yol açtı; bu durum, Buenos Aires'teki Fransız Büyükelçiliği'ni söz konusu yetkiliye karşı diplomatik önlemler almaya sevk etti.

Fransız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Arjantin'in Mendoza eyaleti vali yardımcısı Hebi Casado, "X" platformu üzerinden "Aferin Paraguay, bu Afrika milli takımı hiç terbiyesiz, Mbappé'den nefret ediyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu açıklamalar, geniş çapta ırkçılık suçlamalarına yol açtı.

Arjantin’deki Fransız Büyükelçisi Romain Nadal, bu açıklamalara sert bir şekilde tepki göstererek, bunların “ırkçı niteliğinden şüphe olmadığını” vurguladı ve Casado’yu Fransız Büyükelçiliği binasında veya herhangi bir ikili işbirliği çerçevesinde “istenmeyen kişi” ilan etti.

Büyükelçi, Arjantinli yetkilinin sözlerinden geri adım atmadığı sürece, elçilik çalışma ekiplerinin Mendoza eyaletiyle yapılacak hiçbir işbirliği toplantısına katılmaması yönünde talimat verdiğini açıkladı ve “Fransız-Arjantin işbirliğinde ırkçılığa yer yok” diye vurguladı.

Nadal sözlerine şöyle devam etti: “Çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz ve oyuncularımızın milliyetine yönelik herhangi bir aşağılama veya şüpheye yer vermeyeceğiz. Göçmenleri kabul etmekten gurur duyan Arjantin gibi bir ülkede bir kamu görevlisi, oyuncuları da göçün meyvesi olan bir milli takımı nasıl eleştirebilir?”

Kasado ise kendini savunarak, yazdıklarının “ironi” olduğunu ve “bunu sadece zeki insanların anlayabileceğini” belirtti. Ardından bir radyo röportajında, sözlerinin “futbol folkloru” kapsamında olduğunu vurgulayarak, “siyasi doğruculuk” olarak nitelendirdiği olguyu eleştirdi.

Bu olay, bir Paraguaylı senatörün Kylian Mbappé’ye yönelik hakaret içeren açıklamalarının yol açtığı tartışmanın üzerinden birkaç gün sonra meydana geldi. 2026 Dünya Kupası’nda ise Fransız milli takım oyuncularına yönelik ırkçı nitelikteki her türlü açıklamaya yönelik resmi kınamalar giderek artıyor.

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