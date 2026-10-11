Racing Santander forveti Faslı yıldız Yasser Zabiri, bugün pazar günü Valencia filelerini havalandırarak İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 7'ye yükseltti ve gol krallığı yarışındaki adaylar arasında adını yazdırmayı sürdürdü.

Zabiri'nin golü, El Sardinero Stadı'nda 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 32. dakikasında geldi.

Valencia, 2. dakikada Dani Raba ile öne geçmişti; ardından Zabiri, Inigo Vicente'den aldığı ara pasla beraberliği sağladı.

Ivan Martin 47. dakikada Racing'in ikinci golünü kaydetti, ancak David Otorbi 65. dakikada Valencia adına skoru eşitledi.

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La Liga, uzun bir milli takım arasının ardından müsabakalara geri döndü; bu hafta Barcelona forveti ve 12 golle gol krallığı sıralamasının lideri Raphinha, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu hafta ne Lamine Yamal ne de Kylian Mbappe, Raphinha ile aralarındaki farkı azaltmayı başardı. Rayo Vallecano forveti Sergio Camello da takımının Athletic Bilbao karşısındaki maçının askıya alınması nedeniyle gol sayısını artıramadı; Zabiri ise bunu başardı.

Sekizinci hafta sonunda İspanya Ligi gol krallığı sıralaması:

Raphinha (Barcelona): 12 gol Yasser Zabiri (Racing Santander): 7 gol Lamine Yamal (Barcelona): 7 gol Kylian Mbappe (Real Madrid): 7 gol Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 gol



