2026/2027 sezonu, kulüplerin yaklaşık üç hafta boyunca sahneyi milli takımlara bırakmak için maçlara ara verdiği eşi benzeri görülmemiş bir aşamaya giriyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), çok sayıdaki yeniliklerinden biri olarak, eylül arası ile ekim arasını tek bir araya birleştirmeye karar verdi; bu strateji ise Barcelona ve Real Madrid'in kabulünü kazanmadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Joan Laporta, kulüp üyelerinin genel kurulu sırasında yeni milli takım arasına sert eleştiriler yöneltti; özellikle son dönemdeki emsaller göz önüne alındığında, zira Raphinha geçen sezon Brezilya Milli Takımı ile oynadığı bir hazırlık maçında sakatlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid karşısında forma giyememişti.

Katalan kulübünün başkanı şunları söyledi: "Bu aranın hiçbir anlamı yok. Hans geçen gün bana bunu söyledi. Dört maç içeren bir ara ve bize zarar veriyor, ritmimizi kesiyor. Takvim aşırı yoğun ve oyuncular acı çekiyor; bu meseleyi çözmek için UEFA ve FIFA ile görüşeceğiz."

Barcelona tarihinin en iyi sezon başlangıcını sekiz resmi maçta sekiz galibiyet elde ederek kaydeden Flick de aynı çizgide yürüyor.

Alman teknik direktör, Sevilla maçı öncesinde şöyle konuştu: "Birçok oyuncu milli takımlarla birlikte olacak. Ve elbette, oyuncular dışarıda oldukça bu konuda biraz endişeleniyoruz, ama sonuçta ben milli takım teknik direktörlerine güveniyorum ve inanıyorum da."

Son iki yılda seviyesi hakkındaki şüpheleri gideremeyen Real Madrid kulübü ise yeni araya karşı bir tavır aldı.

Jose Mourinho, Madrid derbisi öncesinde şunları söyledi: "Uyum sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Bizim durumumuzda, 20 gün boyunca elimizde sadece dört oyuncunun kaldığını hayal edin, sonra biri Villarreal maçından bir ya da üç gün önce gelecek, bir başkası dört gün önce, bir başkası iki gün önce... Vini, Brezilya ile Hindistan'dan geliyor, Valverde ise Kore ve Hindistan'dan, ulaşmak için dünyanın etrafında dolaşarak geliyor; Avrupalıları ise dört zorlu maç bekliyor çünkü UEFA Uluslar Ligi'nden söz ediyoruz ve herkes aynı seviyede."

Gianni Infantino liderliğindeki FIFA'nın yeniliğine yöneltilen eleştiriler yalnızca kulüplerle sınırlı kalmadı, milli takımlara da uzandı.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, ilk dört UEFA Uluslar Ligi maçı için aday kadro açıklamasının ardından yeni sistemi eleştirerek şöyle dedi: "Bu hoşuma gitmiyor, önceki formatı tercih ederdim. İki maç arasında yolculuk ve seyahatle birlikte sadece iki gün dinlenmemiz var. Diğer formatın oyuncuların sağlığına daha çok özen gösterdiğini düşünüyorum ve bu güneş gibi ortada."

Avrupa'nın büyüklerinin tutumu ne?

Avrupa'nın geri kalanındaki tutumlar, milli takım arası bittikten sonra deneyimi değerlendirmeyi beklemeyi tercih ederek daha ölçülü görünüyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta şunları söyledi: "Bu, denememiz gereken bir şey. Gördüğünüz gibi, farklı milli takımlar ve teknik direktörler kadroya kattıkları oyuncu sayısı konusunda farklı yaklaşımlar izledi, dolayısıyla onlarla iyi iletişim kurmak son derece belirleyici olacak."

Öte yandan Premier Lig'deki rakibi Enzo Maresca alaycı bir şekilde şöyle karşılık verdi: "Çocuklarımın okulu var, bu yüzden burada kalmam gerekiyor. Milli takım aralarında her zaman önceki maçları gözden geçirir ve neleri geliştirebileceğimizi analiz ederdim. Üç hafta var, dolayısıyla tüm maçları yeniden izlemek için yeterince zamanım var." Manchester City teknik direktörü böyle konuştu.

Sezona ideal bir şekilde başlamayan Paris Saint-Germain ise meseleye teslimiyetle yaklaşıyor; nitekim Luis Enrique şöyle dedi: "Bu araların süresini kabullenmek gerekiyor. Her zamanki gibi çalışmaya çalışacağız, zira burada kalacak ve bireysel antrenman yapacak oyuncularımız var."

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ise tüm oyuncularının sorunsuz bir şekilde dönmesini umarak şöyle konuştu: "Bütün takım emrimizde ve bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Umarız çocuklar üç haftalık milli takım arası boyunca formlarını korurlar. Bunu yaparlarsa, bu sezon güçlü bir konumda olacağımızdan eminim."



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