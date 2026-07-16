Yeni bir İngiliz açıklaması, "Dünya Kupası finali" krizini alevlendiriyor... Arjantinli oyuncuların kadrodan çıkarılmasını talep ediyor

“Falkland Adaları Arjantin’e aittir” yazılı pankart krizi, artık Dünya Kupası yarı finalinde yaşanan geçici bir futbol olayı olmaktan çıkıp, başkent Londra’nın kalbini vuran şiddetli bir siyasi fırtınaya dönüştü ve beklenen finalden birkaç gün önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yarattı.

Arjantin milli takım oyuncularının İngiltere’yi mağlup ettikten sonra tartışmalı pankartı kaldırmalarından birkaç saat sonra, İngiliz Parlamentosu’nda sert yaptırımlar uygulanması yönündeki talepler arttı; Başbakanın sözcüsü “kapsamlı bir soruşturma” çağrısında bulunurken, Liberal Demokratlar Partisi ise FIFA’ya resmi bir mektup göndererek “olaya karışanların final maçından men edilmesini” talep etti.

Liberal Demokratlar Partisi, İngiltere'ye karşı kazandıkları zaferi kutlarken üzerinde “Falkland Adaları Arjantin'e aittir” yazan pankartı kaldıran Arjantinli oyuncuların cezalandırılmasını talep eden bir mektubu FIFA'ya göndermişti.

Bu pankart, futbol sahasının sınırlarını aşarak Birleşik Krallık’taki en üst düzey siyasi çevrelerde bile büyük yankı uyandırdı.

İngiliz hükümeti, FIFA’yı Arjantin milli takımı hakkında resmi bir soruşturma açmaya çağırdı; Liberal Demokratlar ise daha da ileri giderek, Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçı öncesinde oyunculara doğrudan yaptırım uygulanmasını talep etti.

İngiliz İş Bakanı Peter Kyle, oyuncuların davranışını “kesinlikle uygunsuz” olarak nitelendirerek, “FIFA’dan kapsamlı bir soruşturma açmasını bekliyorum” dedi. Kaynaklar, Gianni Infantino başkanlığındaki örgütün bu adımı çoktan attığını ve bugün sabah soruşturma işlemlerine başladığını doğruladı.

İngiltere Başbakanı Ker Starmer ise kısa ve sert bir açıklamada kararlı bir soruşturma yapılması çağrısını yineledi ve “Dünya Kupası bizim olmayabilir, ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir” dedi.

Buna ek olarak, Liberal Demokratların lideri Ed Davey tarafından imzalanarak FIFA’ya gönderilen sert tonlu bir mektupta, pankartla zaferi kutlayan Arjantinli oyuncuların Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçından men edilmesi gerektiği açıkça talep edildi.

İngiliz tarafının tutumu, “spor etkinliğine uygun olmayan mesajların” yasaklandığını açıkça belirten FIFA Disiplin Yönetmeliği’ne dayanıyor. Bu yönetmelik, “siyasi, ideolojik, dini veya hakaret içeren” mesajları da kapsıyor ve bu durum, para cezası ile men cezası arasında değişen yaptırımların uygulanmasına yol açabilir.