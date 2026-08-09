Yeni bir hain mi? Arsenal, Tottenham'da yasak bir kapıyı çalıyor

Transfer piyasası, Tottenham'ın kaptanı Cristian Romero'nun geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişmeye sahne oluyor. Arjantinli defans oyuncusu, bu yaz Kuzey Londra'nın en tartışmalı transferlerinden biri olabilecek bir adımla ilişkilendirildi.

The Sun gazetesinin aktardığına göre Romero, mevcut kulübünün en büyük Londra rakibinin kadrosuna doğrudan geçmek anlamına gelecek bir transferle Arsenal'e gitmek istiyor. Ancak Tottenham'ın bu transferin gerçekleşmesine izin vermeye hazır olmadığı görülüyor. Tottenham'daki üst düzey kaynaklar aynı gazeteye, Arsenal'e herhangi bir oyuncu satmayı düşünmeyeceklerini bildirdi.

28 yaşındaki Romero daha önce Atletico Madrid'e transfer olmakla da ilişkilendirilmişti. İtalyan ekibi Inter Milan da Arjantinli defans oyuncusuyla ilgilenenler arasına girdi. Bu durum, bu yaz Tottenham'dan ayrılması halinde önünde birden fazla seçenek açıyor.

Ayrıca okuyun: Altın çocuk mu? Ahli, Fenerbahçe'nin cevheri için Stuttgart ve iki İngiliz ekibiyle yarışıyor

Gazete, Arjantin ile Dünya Kupası finaline ulaşan Romero'nun, kulüpte geçirdiği beş sezonun ardından bu yaz Tottenham'dan ayrılmaya hazırlandığını belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Kuzey Londra'nın karşı tarafına yapılacak bir transfer, gerçekten şaşırtıcı bir hamle olur ve Sol Campbell'ın 2001 yılında Tottenham'dan Arsenal'e yaptığı transferin izlerini taşır. Ancak bu değişimdeki fark, Campbell'ın serbest bir oyuncu olmasıydı. Bu da Tottenham'ın stoperinin düşman topraklarına gitmesini engelleyemediği anlamına geliyordu. Ne var ki Campbell daha sonra Spurs taraftarları tarafından hain olarak nitelendirildi."

Bu adımı 2010 yılından bu yana hiç kimse atmadı. O yıl William Gallas, Arsenal ile sözleşmesinin sonunda ters yönde tartışmalı bir transfer gerçekleştirmişti.

Romero'nun sözleşmesinde hâlâ üç yılı bulunuyor. Bu da geleceğiyle ilgili kontrolün Tottenham'ın elinde olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca okuyun: Şifre kelime Salah, Hilal yıldızının Trabzon'a transferinin sonuçlanması için beklenen tarih

Ayrıca okuyun: Şaşırtıcı kazançlar ve hukuki hamle, Salah'ın transferi 72 saatte dengeleri değiştiriyor