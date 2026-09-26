Yunan asıllı Suudi Arabistan Millî Takımı teknik direktörü Georgios Donis, "Körfez 27" Arap Körfez Kupası'ndaki Umman maçının ilk on birinde forvet oyuncusu Abdullah el-Hamdan'dan fedakârlık etmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının birinci grup mücadelelerinin ikinci haftasında Umman Millî Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Donis, ilk on birde Firas el-Bureykan'a güvenmeye karar verdi; geçen çarşamba Kuveyt karşısında alınan 1-0'lık galibiyette gösterdiği kötü performans nedeniyle geniş çaplı eleştirilere maruz kalan Abdullah el-Hamdan ise yedek kulübesine döndü.

İlk on bire ön hatta yeni giren tek isim el-Bureykan değildi; Yunan teknik direktör, Sultan Mendeş'i de ilk on birde sahaya sürerken, Muhammed Ebu'ş-Şamat'ı Nevvaf Buşel'in yerine sağ bek mevkiine geri döndürdü.

Sultan Mendeş'in dışında, Hilal'den iki yıldız daha ilk on bire geri döndü. Bunlar, sakat Nevvaf el-Akidi'nin yokluğunu telafi etmek için kaleci Muhammed el-Uveys ve ayrıca Abdülilah el-Amri'nin yerine defans oyuncusu Hassan Tembekti.

Beşinci değişiklik ise orta saha oyuncusu Alaa Âl Haci'nin ilk on birde yer alması oldu; Nasır ed-Devseri ise yedek kulübesine döndü.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Körfez 27'de birinci grubun zirvesinde 3 puanla yer alıyor ve hem Irak hem de Umman'ın 2 puan önünde bulunuyor; Kuveyt Millî Takımı ise puansız olarak sonuncu sırada yer alıyor.

Suudi Arabistan, gelecek salı günü grupta Irak'a karşı oynayacağı son maçın sonucuna bakılmaksızın yarı finale doğrudan yükselmeyi garantilemek için herhangi bir sonuçla galip gelmeye ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Muhammed el-Uveys

Savunma: Muhammed Ebu'ş-Şamat - Hassan Tembekti - Hasan Kadeş - Müteb el-Harbi

Orta saha: Sultan Mendeş - Alaa Âl Haci - Muhammed Kanno - Hümam el-Hümami

Hücum: Salih Ebu'ş-Şamat - Firas el-Bureykan